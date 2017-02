Derde uur basisschoolgym blijkt onbetaalbaar

Alle basisschoolkinderen wekelijks één extra lesuur gym te geven en uitsluitend vakleerkrachten voor de gymklas te zetten, is te duur. Dat kost honderden miljoenen euro’s, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan en het Mulier Instituut. VVD en SP willen dit graag maar die wens blijkt onbetaalbaar.

Het kost 790 miljoen euro om naar 3 uur per week op te schalen en de politieke wensen te vervullen. Dat is ongeveer net zoveel als 10% van de totale jaarlijkse uitgaven aan het primair onderwijs.

Onbetaalbaar en onhaalbaar

“Bijna 800 miljoen euro staat niet in verhouding tot wat we ermee zouden bereiken”, zegt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-raad. Bovendien is extra gymles voor veel scholen ook praktisch onhaalbaar omdat er te weinig gymzalen zijn. Er zouden volgens Regioplan 2.200 gymzalen en 5.800 vakleerkrachten extra nodig zijn. Op dit moment krijgen de meeste leerlingen twee uur gymles, op circa 90% van de scholen van een bevoegde (vak)leerkracht.

Keuze bij de school

Aandacht voor beweging en de gezondheid van leerlingen is een groot goed. De PO-raad zou daarom graag zien dat iedere leerling les zou krijgen van een bevoegde leraar. Dat kan een vakleerkracht zijn maar net zo goed een onderwijzer met een gymbevoegdheid. De PO-raad wil dat de keuze voor het al dan niet aannemen van een vakleerkracht bij de scholen blijft liggen.

Gemeenten en sportclubs

Scholen kunnen ook buiten de reguliere gymlessen, beweging en een gezonde leefstijl bij leerlingen stimuleren. Zij kunnen bewegen combineren met andere lessen en daar het schoolplein voor inzetten. Diverse scholen werken al met gemeenten en sportclubs samen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Over bewegen en een gezonde leefstijl wordt gesproken in de herijking van de kerndoelen. De PO-raad vindt een discussie over deze thema’s dan ook hier thuishoren en niet in de politiek.

