Een derde van de clubkantines is al gezonder

De aandacht voor een gezonde leefstijl toe. Dat is ook terug te zien de clubkantines. Eind 2016 werkten bijna 1.000 clubs via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) of de KNVB aan een gezonde sportkantine



Circa 32% van de sportclubs in Nederland geeft aan dat het aanbod in hun clubkantines het afgelopen jaar gezonder is geworden.

Roken en alcohol

Bij clubs zonder eigen clubkantines, die bij de sportaccommodatie van een kantine of horeca gebruikmaken, is dat 11%. Dit concludeert het Mulier Instituut in Utrecht in een onderzoek naar het assortiment in clubkantines. Tevens werd het beleid ten aanzien van roken en alcoholgebruik in sportkantines onderzocht.

Jeugdleden

Volgens twee derde van de sportclubs bestaat het assortiment in de kantine nu nog uit meer ongezonde, dan gezonde producten. Zo’n 10% van de clubs wil dat het aanbod in de kantine gezonder wordt en nog eens een derde van de clubs wil dat misschien. Met name clubs met jeugdleden willen nadrukkelijk een veel gezonder aanbod in de kantine.

Rookverbod en alcoholbeleid

In bijna alle clubkantines is sprake van zowel een rookverbod als van een alcoholbeleid. Belangrijk in dat beleid zijn de huisregels voor de omgang met alcohol. Veel clubs willen geen alcohol meer schenken aan dronken bezoekers. Maar ook zaken zoals het vragen naar de leeftijd van jongeren bij de verkoop van alcohol is van belang.

