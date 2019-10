Dementie vaker doodsoorzaak bij ex-profvoetballers

Bij profvoetballers is een vorm van dementie 3,5 keer vaker de doodsoorzaak dan bij de doorsnee bevolking. Zij sterven echter minder vaak aan ischemische hartziekte of longkanker. Dit blijkt uit Schots onderzoek.

Hersenstichting: “ Wij zien bij jonge keepers al een grote kans op het optreden van hersenschade na een botsing.”

Analyse profvoetballers

Dr. Daniel Mackay en collega’s vergeleken de doodsoorzaken van 7.676 voormalig profvoetballers met 23.028 mannen uit de bevolking. De onderzoekers koppelden de gegevens op basis van het geboortejaar. Zij startten de analyses vanaf hun 40ste levensjaar tot aan het overlijden of het einde van de follow-up.

Tijdens de follow-up overleden relatief minder profvoetballers dan in de andere groep. De gemiddelde leeftijd bij overlijden was respectievelijk 68 en 65 jaar. Bij de deelnemers boven de 70 was de mortaliteit onder profvoetballers hoger.

Ziekte van Alzheimer

Profspelers liepen minder kans op overlijden door longkanker of een hartaandoening. Maar een vorm van dementie bleek de primaire doodsoorzaak bij 1,7% van de voetballers tegenover 0,5% van de anderen.

Vooral de ziekte van Alzheimer bleek vaker de doodsoorzaak. Uit een extra analyse bleken de voetballers tijdens hun leven ook vaker dementie-gerelateerde medicijnen te hebben gebruikt.

American football

De Schotse bevindingen sluiten aan bij onderzoek dat door dr. Robert Stern is gedaan bij American football-spelers. In beide sporten is sprake van herhaalde botsingen van het hoofd. Een gemiddelde speler kopt de bal tijdens een wedstrijd namelijk zes tot twaalf keer.

Stern vindt de uitkomsten geen reden voor paniek bij (amateur)voetballers. De sport heeft immers ook veel gezondheidsvoordelen. Dit blijkt ook uit het feit dat de profvoetballers minder kans hebben op overlijden door longkanker of een hartaanval.

Koppen is en beroepsrisico

“Maar”, zegt Stern, “misschien weten we genoeg om te zeggen dat herhaaldelijk koppen voor profvoetballers een beroepsrisico vormt.” De Hersenstichting raadde de KNVB al aan om jeugdkeepers verplicht een helm te laten dragen.

