Is de prijs om in Nederland te gaan sporten te hoog?

Zo’n 33% van de Nederlanders vindt de huidige prijs om aan sport te gaan doen bezwaarlijk. Deze groep geeft aan (vaker) te zullen gaan sporten als sport goedkoper zou worden.

Het Mulier Instituut onderzocht de betekenis van de prijs bij sportbeoefening. In welke mate worden de kosten voor sport eigenlijk bezwaarlijk gevonden?

Kaartje voor het zwembad

De helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper zou worden. Een verlaging van de prijs voor een toegangskaartje voor het zwembad, zou maar liefst 41% van de Nederlanders ertoe kunnen bewegen om (vaker) naar het zwembad te gaan.

Rek in de prijs

Dit gegeven komt naar voren na onderzoek dat het Mulier Instituut op basis van gegevens van de Sportersmonitor van NOC*NSF heeft uitgevoerd. Zodra iemand lid is van een sportclub of fitnesscentrum, blijkt er voor de meerderheid van hen wel rek in de hoogte van de contributie te zitten.

Meer betalen

Circa 79% van de leden van een sportclub en 57% van die van fitnesscentra, wil wel meer voor een lidmaatschap betalen. Andere uitkomsten van het onderzoek zijn:

• Vaker dan in 2016 (25%) worden de kosten die verbonden zijn aan sport, bezwaarlijk gevonden (33% in 2018);

• Niet-sporters zijn minder vaak (35%) tevreden over de kosten voor sport dan sporters met een lidmaatschap (25%);

• 23% van de mensen die niet lid is van een sportclub, overweegt lid te worden als de prijs omlaag zou gaan. Voor fitnesscentra is dit zelfs 33%.

Factsheet sportcampagneteam

Het Mulier Instituut heeft voor het het Sportcampagneteam NL het factsheet ‘Betaalbaarheid en betalingsbereidheid‘ opgesteld.

