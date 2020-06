Criminele inmenging bij amateurclubs onderzocht

In de media is er in de afgelopen jaren regelmatig aandacht geweest voor criminele inmenging bij sportverenigingen. Is de weerbaarheid van clubs in Nederland hiertegen te vergroten?

Weerbaarheid van sportclubs

Wat is de aard en omvang van criminele inmenging bij sportverenigingen? En hoe is de weerbaarheid van clubs te vergroten? Dat zijn de centrale onderzoeksvragen in het project ‘criminele inmenging bij amateursportverenigingen’.

Het Mulier Instituut voert dit onderzoek samen met Bureau Bruinsma en de Universiteit van Tilburg uit. De opdracht ervoor is gegeven door het Ministerie van VWS.

Reikwijdte van criminele inmenging

Het onderzoek vindt plaats in de periode juni t/m oktober 2020. De onderzoekers brengen de reikwijdte van criminele inmenging in de amateursport in kaart. Dat gebeurt kwantitatief (via het verenigingspanel, een enquête en een steekproef). Maar ook kwalitatief via interviews en focusgroepen met sportclubs, -bonden, bestuurders en onderzoekers.

Bestuurders uit het criminele circuit

Criminele inmenging vindt plaats door personen die een link (lijken te) hebben met het criminele circuit. Zij zouden zich een rol hebben kunnen verwerven in een sportclub. Vanuit deze rol zouden zij:

– invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de club;

– crimineel verworven geld in de club kunnen inbrengen;

– de club kunnen gebruiken bij uitvoering van criminele activiteiten.

Wel of niet

Onder criminele inmenging verstaan de onderzoekers niet:

– delicten zoals diefstal uit de kleedkamer, het stelen kasgeld, vernieling of het bedreigen van een scheidsrechter op de sportclub

Onder criminele inmenging verstaan de onderzoekers wel:

– personen die buiten de club geld (lijken te) verdienen met zaken zoals drugshandel of andere georganiseerde misdaad. Maar ook het zwart betalen van spelers of het gebruik van kantines en de accommodatie voor criminele activiteiten.

