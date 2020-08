Ongeorganiseerd sporten getriggert door coronacrisis

Tijdens de lockdown gingen de sportclubs dicht. Het aantal Nederlanders dat daardoor alleen of ongeorganiseerd ging sporten nam fors toe. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ipsos i.o.v. NOC*NSF.

In maart t/m mei 2020 sportte gemiddeld 55 procent van de Nederlanders tenminste eens per week. Dat was in 2019 gemiddeld 68 procent. De boosdoener zal de coronacrisis zijn.

Ga weer lekker bewegen

Epke Zonderland, Dafne Schippers en Sven Kramer moedigen Nederland aan om weer te gaan sporten. Zonderland: “Door de coronacrisis zijn veel mensen minder gaan sporten en dat is niet goed. Want juist nu is het belangrijk om gezond en fit te blijven.

Je hoeft echt niet elke dag te trainen. Een aantal keer per week wandelen of fietsen is al prima voor je conditie. Maar ga weer lekker alleen of in een groep bewegen en als het even kan buiten. En naast bewegen speelt ook gezonde en gevarieerde voeding een grote rol.”

Grote verschuivingen

De grootste verschuivingen zitten bij het sporten via een club en in het sportgedrag van jongeren. In mei 2019 sportte nog 42 procent van de Nederlanders tenminste een keer per maand via een club. Dat is in meid van dit jaar bijna gehalveerd naar 23 procent.

In de groep 5 t/m 12 jaar zit echt een grote dip in de sportdeelname. Circa 85 procent van deze kinderen sportte in mei 2019 nog vier keer per maand of vaker. In mei 2020 was dit nog maar 57 procent.

Toename ongeorganiseerd sporten

Sportclubs en fitnesscentra moesten tijdens de lockdown hun deuren tijdelijk sluiten. Daardoor nam het aantal Nederlanders dat alleen of ongeorganiseerd sportte fors toe. Zo wandelden wij dit jaar opvallend veel vaker dan in dezelfde periode in 2019.

In mei 2020 was dit 26 procent en dat was 7 procent meer dan in mei 2019. Na wandelen, waren fitness en hardlopen de meest beoefende sporten in mei 2020.

