Contributiestijging sportverenigingen volgt de inflatie

Bij basketbal (+3%) en voetbal (+1%) stijgt de gemiddelde contributie voor senioren sneller dan de inflatie. Bij rugby en bij tennis blijft de contributiestijging voor senioren juist een beetje achter bij de inflatie (beide -3%).

De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij basketbal-, korfbal-, rugby-, voetbal- en tennisverenigingen volgt zo’n beetje de inflatie.

Data van voor de pandemie

De contributiemonitor 2019 – 2020 geeft inzicht in de contributies van een kleine 3.000 clubs in vijf sporten. De data voor dit onderzoek hebben betrekking op de periode voor de coronapandemie.

Alle sporten zijn vergeleken met een eerdere meting. Ook zijn de toegangsprijzen van 514 zwembaden, 22 kunstijsbanen en 45 klim- en boulderhallen in kaart gebracht. Andere uitkomsten uit de monitor zijn:

– Seniorleden van basketbalverenigingen betalen in 2019/2020 de hoogste contributie (279 euro gemiddeld). Korfbal en rugby volgen met beide 231 euro. De gemiddelde contributie voor senioren is bij voetbal- (199 euro) en tennisclubs (143 euro) relatief laag;

– Een zwembadkaartje kost voor volwassenen gemiddeld zo’n 5,20 euro. Dat is t.o.v. het seizoen 2016/2017 zo’n 3 procent meer;

– Een kaartje voor de ijsbaan kost een volwassene gemiddeld 7,47 euro. Dat is t.o.v. het seizoen 2015/2016 ook een stijging van circa 3 procent;

– De contributies van voetbalclubs blijken het meeste te stijgen in gemeenten met inwoners met een relatief laag inkomen. Daarin steeg het lidmaatschap voor senioren van gemiddeld 175 naar 200 euro per jaar;

Afdracht aan de sportbond

– De gemiddelde afdracht aan de sportbond bedroeg voor senioren 29, voor junioren 19 en voor pupillen 15 euro. Dit is vrijwel gelijk aan het voorgaande seizoen;

– Ongeveer de helft van de inkomsten van de sportbonden bestond in 2018 uit contributie. In 2009 was dat nog maar 36 procent.

Contributiestijging n.a.v. de corona uitbraak

Voor 2020/2021 staat al een vervolgmeting gepland. Daarin zal het Mulier Instituut de contributies van clubs in tien sporttakken onder de loep nemen. In deze meting schenken de onderzoekers ook aandacht aan de contributiestijging naar aanleiding van de coronamaatregelen.

