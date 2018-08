Clubmetingen geeft bestuurders actueel inzicht

Clubmetingen.nl is een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden. Het doel van Clubmetingen is om u, uw gemeente en NOC*NSF meer inzicht te geven in hun club en de accommodatie.

Clubmetingen is een community van NOC*NSF, de bonden en sportaanbieders. Aanmelding geeft een bestuur de gelegenheid om namens de club mee te doen aan onderzoek.

Effectieve dienstverlening

Deelname houdt in dat een club online een vragenlijst in kan vullen. Dat duurt gemiddeld zo’n 30 minuten. Een club heeft de mogelijkheid om een onderzoek op ieder gewenst moment in te vullen. Een onderzoek hoeft ook niet in één keer te worden afgerond.

De onderzoeken richten zich op zaken zoals accommodatie, beleid, financiën, aanbod, kader en samenwerking. Met de informatie van de clubs kunnen sportbonden, verenigingsondersteuners maar ook gemeenten hun dienstverlening optimaal inrichten. Via deze community krijgt u zelf ook inzicht in de uitkomsten van het onderzoek.

Quick scan

Een clubbestuurder vult de quick scans in en wordt daarna eens per kwartaal benaderd om een meting in te vullen. Zo worden veranderingen duidelijk die de club doormaakt, o.a. op het gebied van beleid of de mate van openheid. De informatie kan, na toestemming van de club, worden ingezien door de sportbond, maar ook door de gemeente. Na het inloggen kunnen de volgende vragenlijsten worden ingevuld:

• hoe sterk is de club en is de basis in orde;

• is de club een open club en

• thema’s zoals beleid, financiën, accommodaties en leden

Aanmelden

Klik op deze link om naar de homepage te gaan. U kunt uw club aanmelden via de knop ‘registreren’. Tijdens de aanmelding zullen er een aantal korte vragen gesteld. Nadat de aanmelding is bevestigd, ontvangt u een e-mailbericht waarna u deel kunt gaan nemen aan de vragenlijst.

Follow @Allesportzaken