Een goed clubklimaat is voor jongeren heel belangrijk

Sport kan jongeren helpen om hen op het rechte pad te houden. Maar daarvoor moet dan wel het clubklimaat goed zijn en speelt de coach een belangrijke rol. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van dr. Anouk Spruit. Zij stelt dat sporters evenveel crimineel gedrag vertonen als niet-sporters.

“Jongeren kunnen socialer worden van sport maar agressie op het sportveld kan anti-sociaal gedrag ook juist in de hand werken”, zegt Spruit.

Het clubklimaat is essentieel

Volgens Spruit leidt sporten op zich niet tot minder crimineel gedrag. De goede invloed van sport valt of staat met het clubklimaat. “Roepen de ouders langs de lijn agressieve teksten of niet. En weet de coach de juiste aansluiting met jongeren te vinden? Geeft hij voldoende individuele aandacht? Want een goede coach vraagt ook hoe het thuis, op school of met vrienden gaat”, aldus Spruit.

Agressieve sporten

Tegen de verwachting in bleken er geen verschillen te bestaan tussen contact- en andere sporten. Er werd ook geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de gedachte dat agressieve sporten, agressie in de hand werken. “Ook hier blijkt het clubklimaat van groot belang. Stimuleert de coach om op het rechte pad te blijven? Lopen er misschien schimmige types rond?”

Analyse van project AJB

Een deel van het onderzoek bestond uit de analyse van het sportproject ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB). Dit project wordt gebruikt om jeugddelinquentie bij risicojongeren te voorkomen. Een criterium om aan dit project mee te doen was dat de jongeren (uit een achterstandswijken en met een laag opleidingsniveau) nog niet of nauwelijks met de politie in aanraking zijn geweest.

Sport stimuleert positief

Al van oudsher wordt sport gezien als een middel om jongeren positief te stimuleren. Bovendien wordt sportdeelname gerelateerd aan een betere (mentale) gezondheid. Niet eerder dan met dit onderzoek, werd wetenschappelijk bewijs gevonden voor het feit dat sport jongeren discipline, samenwerking en autoriteit bijbrengt. In een gunstig clubklimaat en met een goede coach.

