Spierschade bij sporters te bestrijden met cafeïne

Voor veel mensen is koffie een voorwaarde om de dag te starten of door te komen. En wij weten al dat cafeïne de sportprestatie kan verbeteren. Maar koffie heeft ook invloed op het herstel van spierschade.

Een groep Taiwanese onderzoekers onderzocht de invloed van cafeïne op spierpijn en kracht. De groep toonde aan dat cafeïne spierpijn vermindert en het krachtverlies na een inspanning sneller herstelt. De onderzoekers testten voor de studie twintig sporters.

Onderzoeker Hou-Yu Chen en haar collega’s ontdekten dat het geslacht van een sporter uitmaakt voor de werking van cafeïne. Waar mannen 22% minder spierpijn ervoeren na de inname van cafeïne, was dit bij vrouwen maar 5%.

De onderzoekers vermoeden dat cafeïne, door hormonale verschillen, de pijnperceptie anders beïnvloedt. Volgens de onderzoekers zorgden deze verschillen ook voor een verschil in spierschade.

Mannen ontwikkelden tijdens de tests, waarin ze een half uur bergafwaarts moesten rennen, meer spierschade dan vrouwen. De reden hiervoor is volgens de onderzoekers dat vrouwen een hogere oestrogeen concentratie hebben. Dit hormoon werkt antioxidatief en zou spierschade verminderen.

Cafeïne bevorderde ook het krachtherstel na eenmalig gebruik van cafeïne. Dit effect was voor mannen en vrouwen gelijk. Een aantal sporters uit de groep nam één of twee dagen na de inspanning, zes mg. cafeïne per kilo lichaamsgewicht. Zij produceerden vervolgens 7% tot 10% meer kracht dan de sporters die een placebo kregen.

Veel sporters ondervinden bij de beoefening van hun sport hinder van spierpijn. Zij kunnen testen wat het gebruik van cafeïne ná een inspanning, voor hen kan betekenen. Het verdient natuurlijk aanbeveling dit eerst in een trainingsperiode te doen.

Toch moeten sporters ook opletten. Het gebruik van cafeïne kan namelijk ook tot hoofdpijn, maag- en darmklachten en rusteloosheid leiden. Sporters doen er goed aan altijd even een voedingsdeskundige te raadplegen.

