Bewegingsvaardigheid in Nederland gaat niet vooruit

De afgelopen twintig jaar zijn de resultaten van Nederlandse leerlingen in het ‘funderend’ onderwijs teruggelopen. De achteruitgang in bewegingsvaardigheid werd in 2017 al duidelijk uit internationale onderzoeken.

De prestaties van leerlingen in vrijwel alle Europese landen zijn de afgelopen jaren verbeterd. Nederland is echter zijn internationale toppositie kwijtgeraakt.

Groep 8 leerlingen

Het aantal leerlingen dat eind groep 8 minder presteert bij het bewegingsonderwijs, is de afgelopen twee jaren toegenomen. Maar de bewegingsvaardigheid van leerlingen in 2016 is ten opzichte van 10 jaar daarvoor ook afgenomen.

Dit is zichtbaar geworden op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 werden gepeild. Op een aantal onderdelen kunnen de prestaties van leerlingen alleen worden vergeleken met (verouderde) normgegevens.

Zwak tot matig

De meeste groep 8 leerlingen blijken gemiddeld te presteren op balvaardigheid, balansvaardigheid en motorische coördinatie. Op de shuttle-run-test scoren zij vaker dan verwacht ‘zwak tot matig’ en op de 10 x 5 meter loop en op de vertesprong scoren de leerlingen laag.

Score bewegingsvaardigheid

De bewegingsvaardigheid van leerlingen hangt samen met hun kenmerken. Met name de inschatting van de eigen sportieve vaardigheden doet ertoe. Hoe hoger deze werd ingeschat, hoe hoger de score voor bewegingsvaardigheid.

BMI

Ook de BMI speelt een rol want hoe hoger de BMI, des te lager de bewegingsvaardigheid. Meisjes doen het op acht van de veertien onderdelen slechter dan jongens. Meisjes blijken alleen beter op balansvaardigheid.

Positieve invloed vakleerkracht

Basisscholen zetten in 2016 vaker dan in 2006 vakleerkrachten in groep 8 bewegingsonderwijs te geven. En hun inzet voor groep 8 blijkt positief samen te hangen met de scores.

Dit beeld wordt vooral zichtbaar op grote scholen en op scholen in stedelijke gebieden. Scholen werken ook vaker samen met buitenschoolse partners. Het aantal lessen en de lestijd per week, is de afgelopen tien jaar niet veranderd.

