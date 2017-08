Hoe kinderen meer te laten bewegen op school

Er ontstaat via diverse succesvolle programma’s, steeds meer aandacht voor bewegen op school. Ook in Engeland is onderzocht welke principes op scholen ‘werken’ om kinderen in beweging te krijgen.

In het VK is een top 8 opgesteld van manieren waarop kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs het beste kunnen worden gestimuleerd om te gaan bewegen.

Acht principes voor bewegen op school

De uitkomsten van dit onderzoek, o.a. gebaseerd op workshops en feedback zijn samengevat. De acht meest veelbelovende principes m.b.t. effectief stimuleren van bewegen op school zijn:

1 Borg sport en bewegen in het schoolbeleid, creëer een beweegcultuur en betrek de omgeving en de buitenruimte. Betrek ook de sociale omgeving zoals de buurt, ouders en werknemers bij bewegen op school;

2 Zorg voor kwalitatief goed personeel voor het vak bewegingsonderwijs en het beweegaanbod. Zorg ook dat de school de competenties en het vertrouwen heeft om de lessen lichamelijke opvoeding op een hoog niveau te brengen. Besteed ook aandacht aan 10 minuten tussendoor bewegen, actief spelen tijdens de pauzes en een naschools aanbod;

3 Luister naar de leerlingen, leer hen om verantwoordelijkheid te nemen en zorg dat zij daarvoor de competenties krijgen. Oudere jongeren kunnen worden ingezet als rolmodellen voor de jonge kinderen;

4 Creëer een beweegvriendelijke omgeving en maak gebruik van de ruimte, bossen, parken en pleinen in de buurt van de school. Laat de kinderen hierin bewegen en zorg voor voldoende speelmateriaal;

5 Geef keuze en bied mogelijkheden voor vrij spelen en vermaak waar de kinderen graag aan mee doen. Varieer het beweegaanbod met traditionele sporten, toernooien en vrij spelen;

6 Borg bewegen in het curriculum, in het leren en in het lesgeven. Meer tijd voor bewegen op school levert betere leerprestaties op en heeft een positief effect op de sociaal emotioneel ontwikkeling;

7 Stimuleer dat kinderen lopend of fietsend naar school komen en bedenk projecten om dit te bevorderen;

8 Laat kinderen en jongeren hun eigen beweeggedrag meten. Stappentellers met een persoonlijk doel, zorgen voor meer bewegen, vooral bij kinderen die inactief zijn.

