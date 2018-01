Laat Noord-Brabant het bij één Best Football Friends?

Medio 2017 werd in Noord-Brabant het Best Football Friends (BFF) toernooi gehouden. De provincie wilde daarmee lokaal bijgedragen aan een positieve uitstraling van het meisjesvoetbal.

Best Football Friends bood veel meisjes voor het EK vrouwenvoetbal een goed georganiseerd en leuk toernooi. Zowel de deelneemsters als de organisatoren waren ‘overwegend tevreden’.

Positie meisjesvoetbal

Het Best Football Friends toernooi voor meisjes van 10 tot 14 jaar vond in 23 gemeenten plaats. In totaal namen daaraan circa 1.000 meisjes deel. Doel van het project was om de positie van het meisjesvoetbal bij clubs te versterken.

Beperkte opbrengst

Het toernooi heeft bijgedragen aan een positieve profilering van het meisjesvoetbal. Hierbij zijn ook nieuwe vormen van lokale samenwerking ontstaan. Toch lijkt de opbrengst op de lange termijn maar beperkt. De focus van de organisatie lag namelijk sterk op het realiseren van voldoende inschrijvingen en een kwalitatief goede toernooiorganisatie. Een paar conclusies:

De organisatoren

• De organisatoren signaleren zelf vier succesfactoren:

···⇒ allereerst de focus op plezier in de sport via aandacht voor de belevingswereld van de meisjes;

… ⇒ een sterke organisatie via de inzet van bekwame mensen zoals buurtsportcoaches;

···⇒ het betrekken van zowel scholen als de ouders bij de toernooien en

… ⇒ voldoende vrijheid voor lokale organisaties

• De organisatoren zijn tevreden over de organisatie, de samenwerking en het verloop van de toernooien. En vooral 10 tot 12-jarige actieve clubspeelsters werden goed bereikt. Het betrekken van 12 tot 14-jarigen en niet-clubleden bleek echter lastiger.

Deelneemsters en clubs

• De deelneemsters gaven het Best Football Friends toernooi gemiddeld een 7,9. Zij vonden het voetballen zelf en de gezelligheid het leukst. De niet-voetbalsters waren het meest positief. Circa 80% van de meisjes zou met een volgende editie weer meedoen.

• De meeste clubs hebben na dit Best Football Friends evenement echter niet direct ledenwinst geboekt. Veel gemeenten en clubs misten volgens onderzoekster Agnes Elling van het Mulier Instituut, een visie en ondersteuning van de doorontwikkeling van het meisjesvoetbal.

