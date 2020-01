Zo’n 21% van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder bezocht in 2018 maandelijks of vaker sportevenementen. Dat zijn ongeveer 3,2 miljoen personen die de beleving van sportevenementen ervoeren.

In geen ander land in de Europese Unie is het bezoeken van sportevenementen zo populair als bij ons. Dit blijkt uit het essay ‘ Beleving van sportevenementen in Nederland

Onderzoek van de beleving van sportevenementen

Dit onderzoek is gedaan door het Mulier Instituut, het SCP en de Victoria University in Melbourne. Het onderzoek naar de beleving van sportevenementen, is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Sportraad.

Doel en opzet

In dit essay is geschetst wat beleving inhoudt en hoeveel Nederlanders sportevenementen bezoeken of volgen. Er is ook gekeken naar nieuwe inzichten over de beleving en het draagvlak voor internationale sportevenementen. Verder is gekeken of deze beleving naar een hoger plan te tillen is.

Het accent is gelegd op de kennis over het volgen van sportevenementen in het algemeen. Hiervoor is literatuur bestudeerd en zijn gegevens uit de Vrijetijdsomnibus van het SCP en het CBS geanalyseerd.

De belangrijkste uitkomsten

– 57% van de Nederlanders van zes jaar en ouder volgde in 2018 via de media minstens eens per week sport(evenementen). Dat betrof dus ongeveer 9,3 miljoen personen;

– Tussen 2014 en 2018 is het aandeel Nederlanders dat grote internationale sportevenementen in Nederland belangrijk vindt, met 10% gegroeid tot 54 procent;

– Internet wordt door de jeugd vaker dan de TV gebruikt om sportevenementen te volgen;

– De verwachting is dat internet de TV binnen een paar jaar van de troon zal stoten;

– Organisatoren en volgers kunnen de beleving van deze evenementen door samenwerking naar een hoger plan tillen;

– Ruim 80% van de Nederlanders die geen betaalde sportevenementen bezoekt, sport wel of volgt sport via de media. Deze personen beschikken dus over sportieve competentie. Die is nodig om evenementen te kunnen waarderen. Zij vormen dus een kansrijke groep van bezoekers.

