Beleidswijzer ‘Sport en bewegen’ is vernieuwd

Het sport- en beweegbeleid schrijven of herzien is lastig want wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat en hoe betrek je partijen hierbij? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen helpt beleidsadviseurs bij het opstellen van actueel sportbeleid.

Lange tijd was sportbeleid vooral accommodatiebeleid. Tegenwoordig is sportbeleid veel meer gericht op sportstimulering en de inzet van sport en bewegen als middel op andere beleidsterreinen.

Nieuwe verhoudingen

Al in 2007 bracht het Kenniscentrum Sport de eerste Beleidswijzer Sport en Bewegen uit. Sindsdien hebben maatschappelijke ontwikkelingen zoals een terugtrekkende overheid, geleid tot nieuwe inzichten. En gevolg daarvan zijn nieuwe verhoudingen tussen overheid, organisaties en burgers. En de veranderende rol van deze burgers bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering heeft weer invloed op het lokale beleid.

Sport steeds meer een middel

De visie op sport en bewegen in de maatschappij verandert en daarmee ook het sport- en beweegbeleid. Sport is steeds minder een doel op zich en steeds vaker een middel om gemeentelijke doelen te realiseren. Bijvoorbeeld bij de inzet in zorg- en welzijn en bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Deze ontwikkelingen waren aanleiding om de Beleidswijzer Sport en Bewegen te updaten.

Beleidswijzer is een hulpmiddel

De nieuwe beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel en met hulp van een aantal gemeenten tot stand gekomen. Nieuw zijn de overwegingen om al dan niet een eigen sport- en beweegbeleid te schrijven. Het is namelijk niet altijd nodig om apart een nota of visie op te stellen omdat sport en bewegen ook deel kan uitmaken van het gezondheidsbeleid. Een sport- en beweegnota kan ook heel goed bestaan uit een schematische weergave van doelen en resultaten.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!