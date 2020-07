Rookvrij-beleid op slechts 6 procent sportlocaties

De overheid streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Om dat te bereiken, spelen gemeenten een belangrijke rol. De gemeenten geven zichzelf gemiddeld een 6,4 voor hun rookvrij-beleid.

Circa 77 procent van de gemeenten speelt een rol bij het rookvrij maken van locaties. Het meeste bij het rookvrij maken van sportlocaties. Maar ook schoolterreinen vormen in het rookvrij-beleid een speerpunt.

Grotere gemeenten spelen die doorgaans ondersteunende rol vaker dan kleine(re). Zij doen dat door materiaal, informatie maar ook mensen in te zetten. Van alle gemeenten heeft slechts 6 procent op (bijna) alle gemeentelijke sportplekken een rookvrij-beleid.

Gemeenten geven zichzelf een 6,4 voor de mate waarin ze streven naar een Rookvrije Generatie. Grotere gemeenten zijn hierover meer tevreden. Gemeenten beginnen bij voorkeur klein. Zij creƫren draagvlak door organisaties te betrekken en initiatieven te stimuleren.

Gemeenten vinden het lastig om beleid in de openbare ruimten in te voeren. Ook de angst voor weerstand van rokers speelt soms een rol. Daarnaast blijven tijd en middelen een lastig punt, ook bij de actieve gemeenten. Slechts 20 procent van de gemeenten stelt structureel uren en middelen beschikbaar om een Rookvrije Generatie te stimuleren.

Nagenoeg alle gemeenten zijn actief bezig met een preventief gezondheidsbeleid. Daarin staat het rookvrij-beleid met 74 procent op plek vier.

I&O Research onderzocht de situatie bij de Nederlandse gemeenten in opdracht van de Gezondheidsfondsen. Dit onderzoek is van februari t/m eind maart 2020 gehouden.

Ca. 61 procent van de gemeenten die I&O aanschreef, vulde de vragenlijst ook echt in. De gemeenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen vormen een goede afspiegeling van alle gemeenten in ons land.

