Badmintonclubs zijn positiever dan twee jaar terug

Uit de Verenigingsmonitor 2017 van Badminton Nederland blijkt dat de deelnemende badmintonclubs positiever tegenover de toekomst staan dan de afgelopen twee jaar. Zij verwachten meer groei.

De badmintonclubs zetten het behoud van leden voor het eerst bovenaan hun prioriteitenlijstje. Zij zien vooral wervingskansen in de doelgroep van jongeren onder 6 jaar.

Stimulering werkt

Badminton Nederland ziet ook dat het stimuleren van samenwerking tussen de clubs werkt. Het percentage clubs dat nu met een andere club samenwerkt blijkt namelijk met 35% te zijn gestegen.

Matig cijfer voor de bond

De 107 badmintonclubs die aan de Verenigingsmonitor meewerkten, gaven de badminton bond een magere 6,4. De redenen voor dit matige cijfer zijn:

1. de onbekendheid van de mogelijkheden van ondersteuning door de bond; 2. het ontbreken van steun voor kleine en/of recreatieve clubs en 3. de prijs/kwaliteitsverhouding

Badminton Nederland zal aan deze punten zeker aandacht gaan besteden. Opvallend is ook dat de clubs een organisatie niet snel zouden aanbevelen, ongeacht hun eigen tevredenheid.

Plannen voor 2018

De badmintonclubs zijn dit jaar ook bevraagd over thema’s zoals ‘collectieve inkoop’ en ‘de promotie van de competitie onder leden’. De uitkomsten van de Verenigingsmonitor worden meegenomen in de uitvoering van de plannen voor 2018.

Deze uitkomsten geven o.m. aanleiding om meer kennis te gaan delen over effectieve ledenwerving en de invloed van het spelen van wedstrijden op de verbondenheid aan een club.

Kinderen onder 6 jaar

Nog een opvallende uitkomst is de behoefte van clubs om in de leeftijdscategorie onder 6 jaar te werven. In het jaarplan 2018 is daarom het ontwikkelen van een kennismakingspakket voor 4-8 jarigen opgenomen. Dit pakket moet de clubs straks in staat stellen om de werving in deze doelgroep heel gericht op te zetten.

Daarnaast zal de ondersteuning door Badminton Nederland vaker onder de aandacht van de leden worden gebracht. De bond gaat ook de opties voor collectieve inkoop onderzoeken.

