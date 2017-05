NLsportraad bevestigt waarde grote sportevenementen

Op 10 november 2016 bood minister Edith Schippers de Tweede Kamer ‘Uit de startblokken’ aan, het werkprogramma 2017 van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). Deze raad geeft het kabinet en het parlement advies over vraagstukken die de sport betreffen.

De nadruk van het werk van de sportraad ligt op het adviseren over de kansen van grote sportevenementen en het vergroten van hun rendement.

Sportevenementen door NLsportraad geanalyseerd

Om iets zinvols over sportevenementen te kunnen zeggen, heeft de NLsportraad 25 grote Nederlandse sportevenementen geanalyseerd. Het resultaat van die analyse is nu bekend geworden. De sportraad geeft aan dat de intrinsieke waarde van de evenementen groot is. Deelnemers en bezoekers zijn over het algemeen tevreden en de (lokale) bevolking is meestal trots.

Economische impact

De evenementenbranche groeit en de markt voor sportevenementen wordt steeds meer ‘entertainment’ en steeds vaker concurrerend. De NLsportraad is positief over de economische korte termijn impact van de evenementen. De mediawaarde is vaak echter niet goed gemeten. En effecten op de langere termijn worden bijna niet nagestreefd of gemeten. De NLsportraad gaat daarom laten uitzoeken hoe de mediawaarde en de lange termijn effecten toch mee kunnen worden genomen.

Maatschappelijke impact

De organisatoren van sportevenementen benoemen ook de grote maatschappelijke waarde hiervan. Het is de NLsportraad duidelijk dat die maatschappelijke impact niet ‘vanzelf’ ontstaat maar dat de organisatoren daar hard voor moeten werken. Bij weinig sportevenementen worden de maatschappelijke doelen vooraf goed vastgelegd en achteraf gemeten.

Side events

Side events zijn prima om de sport te promoten en om bepaalde doelgroepen met sport kennis te laten maken. Maar zij zijn minder goed voor het bereiken van een duurzamer effect voor zaken zoals beweeggedrag of sportdeelname. Daarvoor is meer focus, een langere aanlooptijd en meer samenwerking tussen de organisatoren nodig. De sportraad gaat ook laten onderzoeken welke maatschappelijke doelen hiervoor het meest geschikt zijn.

