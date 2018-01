Kunstgrasvelden met rubberkorrels schoon verklaard

Er is geen bodemverontreiniging gevonden bij kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Dit blijkt uit analyse van de resultaten van gemeenten die dit in 2017 hebben laten onderzoeken.

RIVM Hetis bezig een grootschaliger onderzoek op te zetten. Een Fins onderzoeksbureau stelde vorig jaar al dat het gebruik van rubberkorrels niet schadelijk is.

Bodemvervuiling

Een TV-programma stelde dat rubber ingestrooide kunstgrasvelden ernstige bodemvervuiling kunnen veroorzaken. Dit nieuws werd naar buiten gebracht op basis van 20 onderzoeken waar het programma inzage in had.

Alle onderzoeken geanalyseerd

Rubbergranulaat van vermalen banden blijkt niet alleen te worden gebruikt om kunstgrasvelden in te strooien maar ook in de onderlaag. In de korrels zouden volgens het programma zware metalen zitten zoals zink en kobalt. En die konden in de bodem en het grondwater terecht komen.

De Vereniging Band en Milieu heeft nu alle in 2017 uitgevoerde gemeentelijke onderzoeken bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden, geanalyseerd.

Velden, bermen en grondwater

Het meest recente onderzoek werd door het bureau KWInfra uitgevoerd voor de gemeente Purmerend. Ook in deze gemeente werd geen verontreiniging geconstateerd. Het bureau onderzocht twee velden, de omliggende bermen en het grond- en drainagewater.

Noch de bodem, noch het water toonde verontreiniging die herleidbaar was tot het gebruik van de rubberkorrels. Het onderzoek geeft dan ook “geen aanleiding tot urgente of vergaande maatregelen op de sportcomplexen”, aldus de vereniging Band en Milieu.

Feiten schetsen ander beeld

Ook in velden in Valkenswaard, Baarn, Oosterhout en Utrecht blijkt dat geen verontreiniging te zijn aangetroffen. “Gemeenten die onderzoek hebben laten doen melden alle dat de grond onder de met rubber ingestrooide velden schoon is.

“Drie keer is door het programma Zembla ongerustheid veroorzaakt in dit vermeende korrelgate schandaal. Maar de feiten schetsen na analyse toch een heel ander beeld”, zo stelt Kees van Oostenrijk, bestuurder van de vereniging Band en Milieu.

