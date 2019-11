Alcoholgebruik in Nederland de afgelopen 5 jaar stabiel

Het alcoholgebruik in Nederland is de afgelopen vijf jaren stabiel gebleven. Aan de daling sinds het begin van dit millennium is een einde gekomen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Nederlandse Brouwers CBS OIV STAP maakte de berekening n.a.v. verkoop- en accijnscijfers van de, heten de

Zeven liter pure alcohol

Nederlanders dronken in 2018 per hoofd van de bevolking zo’n 3,35 liter pure alcohol via bier. Maar ook 2,46 liter in de vorm van wijn en 1,18 liter in de vorm van gedistilleerde drank.

Dat komt neer op 6,99 liter pure alcohol per inwoner. In 2014 was dat 6,97 liter. Het gebruik is dus stabiel gebleven. Nederlanders drinken dagelijks samen zo’n 26,8 miljoen glazen bier, wijn en gedistilleerd.

De omvang van het probleem

Wim van Dalen, directeur van STAP: “Het alcoholgebruik geeft de omvang aan van schade die alcoholgebruik veroorzaakt. Dan gaat het over de schade voor de individuele drinker maar ook voor de samenleving als geheel.”

Risicogroepen zoals jongeren en zwangeren zijn minder gaan drinken. Dat is mooi maar over de hele linie drinken wij nog teveel. Zo drinkt 60% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder meer alcohol dan de Gezondheidsraad adviseert.”

Alcoholgebruik in de jaren 60 en 70

In 1960 was het alcoholgebruik in ons land nog zeer matig. Maar in de jaren daarna steeg dat gebruik met meer dan 250%. Van 2,5 liter pure alcohol in 1960 per hoofd van de bevolking tot ruim 9 liter in 1979.

Na 2000 liep het alcoholgebruik terug tot net onder de 7 liter pure alcohol per Nederlander. De totale daling in de periode 2000 tot 2014 was ruim 15%. Het gebruik is sinds 2014 vijf jaar dus stabiel.

Follow @Allesportzaken