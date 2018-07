Alcohol enige schadelijke leefstijl van sporters

Met de data in de gezondheidsenquête van het CBS kunnen we gezond en minder gezond gedrag onderscheiden. Sporten is gezond maar alcohol blijkt de enige schadelijke leefstijl van sporters te zijn.

“We zijn uit gegaan van (volwassen) wekelijkse sporters tot 80 jaar. Wij keken naar hun gewicht, de groente- en fruitconsumptie, het rookgedrag en hun alcoholconsumptie.”

Positief onderscheid

Sporters eten meer groenten en fruit dan niet-sporters en ook bij het roken onderscheiden zij zich positief. Van de niet-rokers doet 56% aan sport Van de rokers die tien sigaretten of meer per dag roken maar 30%.

Vanaf 2001 wordt een kleine toename van de sportdeelname zichtbaar (van 49% in 2001-2004 tot 53% in 2013-2016). Relatief meer mensen met een gezond gewicht zijn gaan sporten terwijl dat percentage bij mensen met overgewicht gelijk bleef sporten. Daarnaast zien we dat in de loop der tijd minder rokers zijn gaan sporten.

Schadelijke leefstijl

Alcohol is de enige schadelijke leefstijl van de sporter. Van de mensen die minder dan een alcoholhoudend glas per week drinken, sport 38% wekelijks tegen 56% die meer dan 11 glazen alcohol per week drinken.

Sporters maken vaak goede keuzes voor hun gezondheid maar bij alcohol niet. Meer alcohol hangt bij volwassenen tot 35 jaar tot elf glazen alcohol per week samen met een hogere sportdeelname. Als zij meer drinken, zien we weer een afname.

Bij de andere leeftijdsgroepen is de afname bij 12 glazen of meer sterker. Daarnaast zien we dat vooral mensen die zich gezond voelen, alcohol drinken. Van de (vrijwel) niet-drinkers ervaart 35% de gezondheid als minder goed. Van de drinkers van twaalf glazen of meer per week is dat maar 19%.

Alcohol en sport

In het algemeen is de associatie van alcohol met sport sterk. Ook in sportkantines zien we dat alcoholhoudende drank belangrijk is. Uit een onderzoek onder sportkantinebezoekers uit 2013 bleek dat deze dranken zoals bier en wijn, na koffie en thee het meest werden verkocht.

Zo’n 24% kocht deze producten regelmatig. Hoe vaker sporters een sportkantine bezoeken, hoe hoger dit percentage bleek te zijn. Van de bevolking geeft 18% aan wangedrag in de sport vanwege alcoholgebruik te ervaren.

