60-plussers In Nederland maatschappelijk zeer actief

Ouderen blijven vaak tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat meer dan 50% van de 60-plussers vrijwilligerswerk doet.

gezondere veroudering Mensen blijven tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. “Het draagt bij aan eenen deelname aan de maatschappij”, zegt onderzoekster Jacobien Niebuur .

60-plussers doen vrijwilligerswerk

Samen met collega-onderzoekers van het UMCG onderzocht Niebuur de deelname aan vrijwilligerswerk en andere maatschappelijke activiteiten. Het blijkt dat 75% van de 60-plussers weleens vrijwilligerswerk heeft gedaan.

En 55% van hen is nog steeds actief in het vrijwilligerswerk en besteed daar gemiddeld 5,5 uur per week aan. De meeste 60-plussers doen vrijwilligerswerk voor een organisatie zoals kerk (30%), sportclub (23%) en in de gezondheidszorg (21%).

Minder eenzaamheid

De meeste vrijwilligers voelen zich verbonden met het doel of de groep voor wie ze vrijwilligerswerk doen. Zij vinden het belangrijk om anderen te helpen en zich persoonlijk te ontwikkelen via kennis en vaardigheden. Zij willen daarmee ook hun zelfvertrouwen versterken.

De groep van 60 jaar en ouder die vrijwilligerswerk doet, geeft aan zich minder vaak eenzaam te voelen dan niet-vrijwilligers. Ook voelen zij zich meer een onderdeel van de samenleving. Zij hebben ook vaker het gevoel dat zij nuttig zijn in de maatschappij.

Vrijwilligerswerk voor 60-plussers op 1

Maar liefst 91% van de 60-plussers is maatschappelijk actief in vrijwilligers- en betaald werk. Maar ook mantelzorg, het volgen van een opleiding of het oppassen op kleinkinderen houdt hen bezig.

Wat opvalt is dat vrijwilligers tot op hoge leeftijd zeer actief blijven. Ruim twee derde van 60-plussers combineert zelfs twee of meer activiteiten. De groep 70-plussers is zelfs groter dan de groep die bijvoorbeeld op de kleinkinderen past of mantelzorg verleent.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron MedicalFacts