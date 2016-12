Record sportdeelname in Nederland in 2016

In 2016 sportten wekelijks gemiddeld een record aantal van bijna 9,5 miljoen mensen, een stijging van 6% ten opzichte van 2013. De sportdeelname is in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Over heel 2016 ging gemiddeld ruim 61% van de Nederlanders tussen 5 tot 80 jaar minstens één keer per week sporten.

NOC*NSF Fitness was de populairste sport en Drenthe was de sportiefste provincie, zo blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door GfK in opdracht van

100 keer per jaar

In april, mei, september en november werd het meest gesport, in augustus, december en januari het minst. In 2016 werd door Nederlanders gemiddeld 100 keer gesport. Fitness bleek, met ruim 2,7 miljoen sporters, de populairste sport en Drenthe bleek de sportiefste provincie. Circa 65% van de Drentenaren sportte minstens één keer per week.

De wekelijkse sportdeelname bij jongeren tussen de 5 en 18 jaar is met 74% de hoogste ooit. Naarmate men ouder wordt neemt de sportdeelname af maar ten opzichte van 2013 is deze toch gestegen. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 31 en 44 jaar is sprake van een stijging van 51% naar 57% ten opzichte van 2013.

Gezond en actief leven

Richard Kaper, hoofd sportparticipatie bij NOC*NSF: “De economie trekt aan en wij zien dat mensen meer tijd en geld besteden aan de kwaliteit van leven. Gezond en actief leven wordt voor mensen steeds belangrijker en de behoefte aan meer samenzijn en samendoen neemt toe. De populairste sporten lijken individuele sporten maar deze worden steeds vaker in groepsverband beoefend, op vaste tijden en met vaste trainers.”

Invloed topsporters op de sportdeelname

Uit de cijfers over 2016 blijkt dat de sportdeelname in de zomer, met het EK Atletiek, de Tour de France en de Olympische Spelen, significant hoger was dan voorgaande zomers. De invloed van topsporters op de sportdeelname is lastig aan te tonen maar uit het onderzoek blijkt dat 40% van de sporters door hen geïnspireerd raakt om structureel te blijven sporten.

