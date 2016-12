Onderzoek naar seksueel misbruik in sportwereld

NOC*NSF wil weten op welke schaal seksueel misbruik de afgelopen 30 jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen. De sportkoepel hoopt volgend jaar via een groot onderzoek duidelijkheid te krijgen over de vraag of er een groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen.

Gerard Dielessen NOC*NSF directeur: “Onderzoeksresultaten kunnen ons helpen om sporters te ondersteunen die nu pas met hun verhaal naar buiten kunnen of willen komen.”

Ongekende omvang

Omdat het onderzoek over een grote tijdsspanne gaat, zal het een onderzoek van ongekende omvang zijn en zullen mensen worden opgeroepen om zich te melden. Sportminister Edith Schippers ondersteunt een onderzoek. “Het is goed dat de sport de handschoen oppakt, belangrijk dat dit wordt onderzocht en dat er goede hulp beschikbaar is.”

Enorme last

Dielessen: “De last die slachtoffers van seksueel misbruik met zich mee torsen is enorm, vooral als zij daar steeds over hebben gezwegen en hebben geprobeerd om dit zelf te verwerken. Ik raad iedereen die zoiets is overkomen aan om er zo snel mogelijk over te praten.”

Parallellen misbruik RK kerk

In Nederland komen misbruikzaken in de sport maar mondjesmaat aan het licht. Volgens Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, is onderzoek daarom noodzakelijk. “Ik zie in de sport parallellen met het kindermisbruik in de katholieke kerk en ik denk dat het probleem in de sport groter is dan mensen voor mogelijk houden.”

Zwarte lijst

Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF heeft een zwarte lijst maar daarop welgeteld één persoon die tuchtrechtelijk is geschorst, de voorwaarde om op de lijst te komen. Maar zelfs mensen die strafrechtelijk zijn veroordeeld mogen, vanwege privacywetgeving, niet op deze lijst worden geplaatst.

VOG

Clubs kunnen vrijwilligers vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Die werd volgens VWS in 2016 bijna 65.000 keer aangevraagd. Maar omdat het bij seksuele intimidatie of misbruik vaak het woord van het slachtoffer tegenover dat van de dader is, biedt een VOG geen garantie.

Volg ook @Allesportzaken