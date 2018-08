Feyenoord vs. Trencin onterecht achter FOX decoder

Fans van Feyenoord hadden het recht om de wedstrijd tegen AS Trencín via een gratis tv-kanaal te volgen. Maar de match zat achter de decoder van FOX en daarmee overtrad de zender de Mediawet.

Het Commissariaat van de Media (CvdM) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW ) hebben bevestigd dat de wedstrijd onterecht achter de decoder zat.

Nationaal belang

Alle wedstrijden van de Europa League én de Champions League staan op de zogeheten evenementenlijst. Op deze lijst staan de wedstrijden die een ‘nationaal belang’ dienen.

Volgens de mediawet had FOX de wedstrijd via een open kanaal moeten uitzenden. Dat kanaal moet bovendien voor minstens 75% van alle huishoudens in Nederland bereikbaar zijn zonder dat die daar voor moeten betalen.

FOX had een open net-verplichting

FOX vindt niet dat het de Mediawet overtrad omdat “de voorrondes buiten de evenementenlijst vallen.” Maar het CvdM geeft aan dat de open net-verplichting óók voor de voorrondes geldt.

De zender heeft zo’n open kanaal maar Feyenoord vs. AS Trencín waren alleen te volgen via de decoderzenders FOX Sports 1 en 2. “Zij hadden de wedstrijden op hun open kanaal moeten uitzenden óf het betaalkanaal open moeten zetten voor iedereen”, aldus woordvoerder Sander van Dam van OCW.

Decoder van Ziggo Sport

In 2016 werd Ziggo Sport ook door het CvdM op de vingers getikt. De wedstrijden in de voorronde van de Champions League worden toen ook via die betaalzender uitgezonden.

Dat seizoen speelde Ajax tegen Rosenborg. Die wedstrijd werd uitgezonden op Ziggo Sport maar het signaal werd gedeeld met alle kabelmaatschappijen. Hetzelfde gold dit seizoen voor de wedstrijden van Ajax tegen Sturm Graz en Standard Luik.

Reprimande

Het CvdM kan niet zeggen of ook FOX een reprimande krijgt. De eerste wedstrijd tegen AS Trencín was overigens te zien via het open kanaal van RTL 7 maar deze zender zag voor de return van de uitzendrechten af.

