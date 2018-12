Sportzaken.pro top 10 van onze best gelezen artikelen

Het jaar 2018 zit er zo’n beetje op en dus is de tijd van de lijstjes weer in volle hevigheid losgebarsten. Ook een beetje bij ons dus daarom hieronder de top 10 van de best gelezen artikelen van dit jaar.

De kascommissie van de club moet de jaarrekening controleren. Maar hoe voer je een goede kascontrole uit? En wat is het verschil tussen factuurcontrole en kostencontrole? Nuttige tips voor uw kascommissie, want vertrouwen is goed maar de controle moet óók goed zijn.

9 De verwerkersovereenkomst is voor sportclub vaak nog onduidelijk

Veel sportclubs worstel(d)en met vragen over de AVG van 25 mei. Zij liepen met name tegen problemen aan rond de afsluiting van een verwerkersovereenkomst.

8 Leden wel of niet verplicht laten klussen op de club

Veel sportclubs worstelen met de vraag of je vrijwilligers verplicht moet laten klussen. Maar als je iets verplicht, is het niet vrijwillig meer en doe je het niet, dan komt het voortbestaan van de club in gevaar.

Clubbestuurders moeten opletten als er foto’s op hun website of op social media worden geplaatst. Daarvoor gelden ook onder de nieuwe AVG regels.

6 Subsidieregeling verduurzaming sportclubs nog niet uitgeput

De stormloop was in januari 2018 groot. Maar tegen de verwachting in blijkt er toch nog een fors bedrag van de subsidieregeling voor verduurzaming beschikbaar te zijn.

Het bondsbestuur van de KNHB heeft besloten dat per 1 november 2013 zowel vrouwen- als mannenteams in de Hoofdklasse, de bal met de stick boven schouderhoogte mogen spelen.

4 Subsidiepot van 87 miljoen euro voor sportclubs

In de Staatscourant van 20 juli 2018 kondigde het Ministerie van VWS aan dat m.i.v. 2019 jaarlijks een subsidiepot voor sportorganisaties met 87 miljoen euro worden gevuld.

3 EDS subsidie aanvragen of SBOS regeling afwachten

De regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (SBOS) lijkt met 87 miljoen euro subsidie ruim, maar dat is hij eigenlijk niet.

Dit jaar organiseren Albert Heijn en NOC*NSF samen weer de AH Sportactie 2018. Hiermee kunnen AH-bezoekers een sport proberen bij duizenden sportclubs.

1 Verwerkersovereenkomst belangrijkste onderdeel AVG (2.165 gelezen pagina’s)

De nieuwe AVG bepaalt wat persoonsgegevens zijn maar vooral ook hoe je daarmee moet omgaan en waarvoor je deze mag gebruiken.

Tot zover onze 10 best gelezen artikelen in 2018. Wij wensen u en de uwen prettige kerstdagen en wederom alle gezondheid en goeds vanaf 1 januari.

