Masterclass over millennials en hun sportbehoefte

Kenniscentrum Sport en bureau Motivaction gaan op 17 mei dieper in op de sportieve drijfveren van millennials. Het doel is om trends zoals de individualisering van de groep beter te leren kennen en begrijpen.

Beleidsambtenaren en sportprofessionals krijgen in deze Masterclass inzicht in de potentie van de doelgroep millennials . Maar ook in welke sportwensen en -behoeften zij hebben.

Van collectief naar individueel

De sportwereld is in de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Waar clubs jarenlang voor velen dé plek waren om te sporten, vragen sporters nu meer om flexibiliteit. Zij willen minder verplichtingen, meer vernieuwing en persoonlijke resultaten kunnen boeken.

Hoe kunnen sportclubs meeveren

Commerciële sportorganisaties maar ook gemeenten en de clubs zelf staan voor de uitdaging om met deze verandering mee te veren. Zij moeten sport meer flexibel aanbieden om zo meer aansluiting te vinden bij de behoefte van millennials.

Het gat naar deze millennials die geboren zijn tussen 1980 en 2000, lijkt soms maar moeilijk te overbruggen. Naast hun behoefte aan een flexibel aanbod en hun toenemende individualisering, hebben zij ook nog eens een druk bestaan. Zij hebben een carrière, een jong gezin en zijn ook nog eens erg uithuizig.

Wensen van millennials

De sportbranche zit over deze doelgroep vaak met vragen zoals hoe om te gaan met de behoefte aan flexibiliteit. Maar ook hoe hierop het beste kan worden ingespeeld om als sportorganisatie van toegevoegde waarde te blijven.

Clubs vragen zich vaak af of hun aanbod nog wel toekomstbestendig is. Het Kenniscentrum Sport en Motivaction hebben de handen ineen geslagen om in gesprek te gaan met, en meer grip te krijgen op de wensen van, millennials.

Beperkt aantal plekken

De masterclass op donderdagmiddag 17 mei in Utrecht, wordt een inspirerende dag voor een beperkt aantal specialisten. Het streven is dat een organisatie met bij voorkeur één, maar zeker niet meer dan twee, personen aanwezig is.

