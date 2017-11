Trainingskampen.nl verzorgt trainingskampen op maat

Trainingskampen.nl verzorgt door heel Europa trainingskampen en arrangementen voor sportclubs. Deze worden altijd in overleg samengesteld op basis van het budget, de wensen en behoeften van de groep.

Trainingskampen in Nederland, België of Duitsland kunnen worden bereikt met eigen vervoer. Maar hockey-, atletiek- of voetbalgroepen kunnen ook naar Turkije, Portugal en Spanje vliegen.

100 trainingslocaties in Europa

Trainingskampen.nl is al ruim 13 jaar gespecialiseerd in het organiseren van compleet verzorgde trainingskampen. Het bedrijf heeft een aanbod van meer dan 100 trainingslocaties in Europa.

Ieder trainingskamp biedt perfecte faciliteiten, goede accommodaties en recreatie mogelijkheden in de omgeving. En alle locaties worden jaarlijks gecontroleerd om te beoordelen of deze nog aan de kwaliteitseisen voldoen.

Van A tot Z

Het verblijf, de accommodatie en het programma van een arrangement kan van A tot Z op maat worden samengesteld. Dat kan LO-basis maar ook op basis van volpension of all-inclusive.

Teams kunnen kiezen voor een verblijf in een jeugdherberg maar ook in een 3, 4 of 5 sterren hotel. Ook de trainingen, wedstrijden en/of overige groepsactiviteiten kunnen op maat worden verzorgt.

Sint Michielsgestel

Neem nou Sint Michielsgestel. Sinds 1 november heeft Trainingskampen.nl in deze gemeente een mooie groepsaccommodatie in de bossen beschikbaar. De locatie beschikt over een eigen basketbalveld maar ook een sportveld met doelen, ruime woonkamers, een groepsruimte en een aparte eetzaal.

Chef-kok

Op het ontbijtbuffet staan o.a. fruit, sappen, melk, koffie en thee. Het diner bestaat uit een voor-, een hoofd- en nagerecht. Alle maaltijden worden bereid door een chef-kok die rekening houdt met speciale wensen. De maaltijden worden geserveerd in de eetzaal waarin voor iedere groep een aparte ruimte is.

De velden in Sint Michielsgestel bevinden zich op 10 minuten lopen van de accommodatie. En er kan worden uitgeweken naar een sporthal in de buurt als het weer te slecht is.

Eigen woonkamer

Ieder team beschikt over een ‘eigen’ woonkamer met beamer. En iedere groep heeft ook de beschikking over een eigen schuur met een bar, licht- en geluid. Hier kunnen teams zelf hun dranken in de koeling zetten of laten bezorgen tegen de normale verkoopprijs. Deze locatie is geschikt voor voetbalteams die low-budget op trainingskamp willen.

Follow @Allesportzaken