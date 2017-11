Orange Sports Forum OSF promoot sportnatie Nederland

De netwerkorganisatie Orange Sports Forum (OSF) zet Nederland op de kaart en ondersteunt sportbedrijven bij de export. “Want Nederland staat wereldwijd bekend als leidende sportnatie.”

RVO OSF is net terug uit Abu Dhabi en Oman. Een week daarvoor zat OSF met 15 sportgerelateerde bedrijven in China voor de kick-off van een driejarig programma in samenwerking met de

Innovatieve sportproducten

VDL Seating Systems (stadionstoelen), Vekoma en Philips Lighting zijn in gesprek met een potentiële partner in Oman. Maar er zijn ook contacten gelegd voor bedrijven die in het land innovatieve sportproducten mogen komen pitchen.

Manchester City

Camil Smeulders, oprichter van OSF: “Stel dat je in Abu Dhabi je innovaties mag pitchen bij de Al-Jazira Club van de steenrijke Sheikh Mansour al Nahyan. Dan wordt je product wat later misschien wel ingezet bij ‘zijn’ club als Manchester City. Dat geeft ook direct wereldwijde exposure.”

Met overheden en ambassades

“Wij promoten bedrijven, organisaties en instituten die verbonden zijn met de Nederlandse sport”, legt projectmanager Rick Sleegers uit. “Voor zaken zoals infrastructuur, accommodatie, financiering en advies maar ook voor coaching en marketing.”

“OSF brengt bedrijven in contact met partners in het buitenland, vooral ook in nieuwe markten. Wij werken nauw samen met Nederlandse overheden, ambassades en consulaten.”

Graag samenwerken

“VDL verkocht in Irak 60.000 stadionstoeltjes en opende onlangs een kantoor in Dubai. “Meerdere opkomende markten hebben aangegeven met Nederland samen te willen werken op het gebied van sport.”

“Daar liggen mooie kansen voor veel Nederlandse bedrijven en organisaties. Wij nemen daarin samen met het ministerie van Economische Zaken het voortouw en dat werpt zijn vruchten al af.”

Aan de bak

OSF heeft zo’n 300 leden en bestaat van incidentele subsidies en van de contributie die de leden betalen. “We zitten vaak in Den Haag voor overleg met de ministeries”, zegt Smeulders. “Want sport is een groeimarkt in de opkomende economieën. Via ons netwerk zorgen wij daarom dat Nederlandse bedrijven en instellingen daar goed aan de bak komen.”

