Clubbier helpt sportclubs een inkoopcollectief te starten

Het is voor clubbestuurders niet altijd gemakkelijk om de begroting sluitend te krijgen. Het kan dus lucratief zijn als clubs via een eigen inkoopcollectief samen inkopen en structureel een financieel voordeel opstrijken. Dat kan Clubbier helemaal voor u regelen.

op inkoop Als er minder binnenkomt gaan sportclubs kijken of zijkunnen besparen. Clubbier helpt sportverenigingen om via een inkoopcollectief de kosten voor tapbier te reduceren.

Pijn verlichten

Veel gemeenten draaien stukje bij beetje de subsidiekraan dicht terwijl de huur van velden, zalen en accommodaties wordt geharmoniseerd. Daardoor komen veel clubs knijp te zitten. En al helemaal als het ledental terugloopt en dus ook de kantine-inkomsten. Maar het nieuwe bedrijf Clubbier heeft een manier gevonden om de inkooppijn flink te verlichten.

Altijd besparen

Want Clubbier weet precies waar, maar ook hoeveel, clubs kunnen besparen op de inkoop van tapbier. En die inkoop maakt een groot deel uit van de kantine-uitgaven. Dus als die eens goed tegen het licht wordt gehouden valt er altijd, en soms zelf heel veel, te besparen.

Hoe werkt Clubbier

Clubbier vormt regionaal collectieven om samen bier in te kopen. Want of je nou 30 of 300 HL inkoopt, dat scheelt een hoop korting. Dus zelfs clubs die per jaar niet heel veel pils tappen houden via Clubbier ineens veel meer geld in de knip. Maar elke club blijft wel helemaal autonoom. En Clubbier werkt op no cure, no pay basis. Met andere woorden, het kost uw club niets als u niets kunt besparen.

Presentaties

Clubbier legt door het hele land uit welke de voordelen zijn van samen inkoop. Die voordelen worden dan ook vrijblijvend per sportclub aangegeven. En na een presentatie van een half uur weet u zo’n beetje alles.

Het moet dan wel flink tegen zitten als ook uw club jaarlijks geen 1.000 tot 3.000 euro kan besparen. Als een inkoopcollectief u wel iets lijkt, vraag dan of Clubbier u even vrijblijvend belt voor een toelichting.

