Samen winnen en inkopen sportclubs in Heerlen

Op 3 december hebben zeven sportclubs in Heerlen de coöperatie ‘Samen winnen’ opgericht. De clubs gaan hierin samen aanbesteden en inkopen om zo op de kosten te besparen.

Samen winnen gaat o.m. samen inkopen, slimme meters aanschaffen en oude verlichting vervangen door LED-verlichting.

BOSA-regeling

Samen winnen start met het samen inkopen van materialen en kleding. Het collectief gaat ook samen investeren en gebruik maken van de BOSA-regeling. Het is voor veel clubs vaak niet haalbaar omdat alleen te doen maar als coöperatief wel.

Hans Meessen van Club de Petanque is dan ook blij met de oprichting van de coöperatie. “Dankzij de samenwerking met andere clubs, kunnen wij toch mooi van de BOSA-regeling profiteren.”

Verantwoord verduurzamen

Zes clubs in Samen winnen doen ook mee aan het project ‘Verantwoord verduurzamen’. Dit is een initiatief van de gemeente Heerlen en Huis voor de Sport Limburg (HvdSL). Heerlen stelt de clubs eerst in de gelegenheid om een accommodatie-scan te laten doen. Op basis van de uitkomsten kunnen de clubs daarna samen aanbesteden op het gebied van duurzaamheid.

Zij gaan sowieso al samen energie inkopen en slimme meters aanschaffen. Maar de clubs die deelnemen gaan ook hun verlichting vervangen door LED-verlichting. “Dat levert een forse besparing op”, stelt Cristan Segers. Zij begeleidt de clubs vanuit HvdSL. “Op een investering van 22.000 euro, besparen de clubs samen jaarlijks al ruim 11.000 euro energiekosten. Dat is nu al een prachtig resultaat.”

Samen Winnen

De gemeente heeft een beetje geholpen om ‘Samen winnen’ op poten te zetten. “Het is mooi dat de clubs elkaar hebben gevonden om bijvoorbeeld voor de BOSA in aanmerking komen”, zegt sportwethouder Martin de Beer. “Nu deze coöperatie een feit is, kunnen natuurlijk ook andere clubs in Heerlen aansluiten. Als zij dat willen, kan elke lokale club aan de projecten van de coöperatie meedoen.”

