Samen inkopen levert sportclubs financieel voordeel op

“Samen inkopen levert financieel voordeel op, zoveel is Hans Rutte, voorzitter van Onze Gezellen in Haarlem, wel duidelijk. Twaalf clubs uit het Kennemerland krijgt al een paar jaar een betere bierinkoopprijs”, zo schrijft de KNVB.

De clubs wisselen al een jaar of vijf kennis uit. Over vergoedingen voor trainers, duurzaamheid en de Verklaring omtrent gedrag (VOG). “Want je pikt altijd wel iets van elkaar op”, stelt Rutte.

Met name bier

Tijdens de bijeenkomsten komen ook altijd de financiën ter sprake. “En als je naar de inkomsten kijkt, kom je al snel bij de kantine en met name bij de bierinkoop. Want uit de verkoop van bier halen wij de meeste omzet”, vertelt de voorzitter van Onze Gezellen.

Niet gewend

Dus gingen de clubs collectief in gesprek met een bierleverancier. “Die was dat niet gewend”, zo ontdekten Rutte en zijn collega. “Voorheen was er maar weinig mogelijk met de prijs. Maar met de opmerking dat het collectief ook in gesprek ging met andere leveranciers, veranderde dat ineens.”

Betere voorwaarden

Een aantal clubs is overgestapt naar een andere bierleverancier en een aantal is, tegen betere voorwaarden, bij hun leverancier gebleven. Elke club is er beter van geworden, zowel de grote clubs als de kleinere met minder hectoliters.

Specialisten inschakelen

Het loont de moeite om tijd te (laten) steken in de bierinkoop. Dat kan een clubbestuur zelf doen maar waarom niet de hulp ingeschakeld van specialisten, zoals van Clubbier. Want het collectief inkopen levert doorgaans (veel) financieel voordeel op. Maar het is vanwege de vele voorwaarden, wel even een dingetje.

Make-over van de kantine

De besparing die het Onze Gezellen concreet opleverde, kon de club goed gebruiken. “Onze kantine kon daardoor een make-over krijgen. Een investering die wij zonder collectief nooit hadden kunnen doen.”

Niet in je eentje

“Denk niet dat je het in je eentje beter kunt”, waarschuwt Rutte. “Want als je je clubbelang ondergeschikt maakt aan het collectief, dan loont dat op de langere termijn echt. Een leverancier laat je graag geloven dat je al een speciale prijs hebt. Maar als je het collectief aanpakt, is er vaak veel meer mogelijk.”

Follow @Allesportzaken