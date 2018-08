BodyArmor SuperDrink in de aanval tegen Gatorade

De kans bestaat dat u binnenkort op de club iemand van Coca-Cola langs krijgt. Het bedrijf heeft namelijk een minderheidsbelang genomen in het Amerikaanse sportdrankenmerk BodyArmor.

Coca-Cola gaat met BodyArmor wederom de strijd aan met rivaal PepsiCo. Dit bedrijf doet het goed met het sportdrankenmerk Gatorade.

Aanval op PepsiCo

Na de minder goede verkoopresultaten van het eigen sportdrankenmerk Powerrade, kiest Coca-Cola nu dus opnieuw met een premium merk de aanval op PepsiCo. De drankengigant is daarvoor aandeelhouder geworden in het premium sportdrankenmerk.

Het merk is nu mede in handen van basketballegende Kobe Bryant. Coca-Cola heeft bedongen om in de toekomst uit te kunnen groeien tot hoofdaandeelhouder.

“BodyArmor is een van de snelst groeiende drankmerken in Amerika. Ik ben ervan overtuigd dat het merk ons kan helpen om onze positie als drankenproducent te versterken”, stelt Jim Dinkins, directeur van Coca-Cola Noord-Amerika.

Beste premium sportdrankenmerk

Ook Mike Repole, medeoprichter van BodyArmor, reageert enthousiast op de samenwerking. “Ik ben heel blij met deze samenwerking. Coca-Coca heeft een geweldig scala snel groeiende merken. Maar het bedrijf laat ons als start-up toch haar zelfstandigheid behouden om de groeidoelstellingen te halen.”

“Wij zijn er van overtuigd dat deze samenwerking de beste mogelijkheid biedt om BodyArmor versneld uit te laten groeien tot ’s werelds beste premium sportdrankenmerk. Mede dankzij de kracht van het nieuwe bottelsysteem van Coca-Cola in Noord-Amerika.”

Geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen

BodyArmor werd in 2011 in het leven groepen door Mike Repoole en Lance Collins. Het bedrijf heeft een ruim assortiment met premium sportdranken zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Basketballegende Kobe Bryant is later ingestapt als derde en grootste aandeelhouder.

