Vv Sparta Nijkerk heeft landelijke primeur voor amateurs

Het sportcomplex van vv Sparta Nijkerk is uitgerust met een nieuwe CP-geluidsinstallatie, een primeur voor een Nederlands amateurvereniging. Het systeem, geïnstalleerd door RDJ AV, brengt meer sfeer rondom de wedstrijden.

De oude installatie bij vv Sparta voldeed niet meer. Daarom werd het bedrijf RDJ AV gevraagd om het clubbestuur te adviseren en een nieuwe geluidsopstelling te demonstreren.

Community Professional

Voor de demonstratie is een beroep gedaan op het Amerikaanse bedrijf Community Professional (CP). Dit bedrijf heeft voor het WK van 2014 in Brazilië, de stadions van Mineirão, Sao Paulo en Amazonia geluidstechnisch volgens de FIFA-normen uitgerust.

Primeur voor vv Sparta

Ook in het ijsstadion Thialf in Heerenveen hangt al een CP geluidsinstallatie. Vv Sparta is echter de eerste amateurvereniging die over een dergelijke hoogwaardige installatie beschikt. De club heeft daarmee de Nederlandse primeur.

Muziek- en spraakprestaties

Ronald de Jeu, eigenaar van RDJ AV: “Toen het bestuur van vv Sparta verzocht om een voorstel te maken voor De Ebbenhorst, is direct voor het beste systeem voor sportaccommodaties gekozen. Wij hebben eerst de muziek- en spraakprestaties softwarematig getest. Na installatie bleek dat de verwachtingen ook helemaal konden worden waargemaakt.”

Meer beleving

“Iedereen is zeer tevreden met het resultaat en het publiek krijgt nu veel meer beleving tijdens de wedstrijden. Sprekers zijn nu veel beter te verstaan en ook de muziek klinkt aanzienlijk beter. Zodra er is gescoord is het feest nu nog veel groter dan voorheen”, stelt vv Sparta voorzitter Johan Evers.

Supportersvereniging

RDJ AV levert al bijna 20 jaar muiziek- en omroepinstallaties aan sportclubs en -stadions. Het project bij vv Sparta was een samenwerking tussen de club en de supportersvereniging. Het clubbestuur is de supportersvereniging zeer erkentelijk voor de grote financiële bijdrage aan de installatie.

