SmartPin helpt ijsclub Oud-Alblas aan meer omzet

Simpelweg een betaalpas of telefoon tegen een pinapparaat houden om te betalen. Bij steeds meer clubs is het mogelijk om via SmartPin contactloos te betalen. Sinds kort ook bij IJsclub Oud-Alblas.

“Vorig jaar bleek de telefoonrekening van de club erg hoog te zijn vanwege de vaste lijn. Die hebben wij opgezegd en een mobiele telefoon aangeschaft. Die is nu de clubtelefoon.”

Pinnen niet duur meer

Pinnen is steeds normaler bij sportclubs. Daardoor is het makkelijker om contactloos betalen te introduceren in de kantine. “En pinnen is helemaal niet duur meer”, stelt penningmeester Sjaak Bas.

“De opzegging van de landlijn bespaarde ijsclub Oud-Alblas geld waardoor het verantwoord werd om een mobiel pinapparaat aan te schaffen.”

SmartPin

“IJsclub Oud-Alblas gebruikt SmartPin van de Rabobank. Dit systeem verbindt een klein apparaat draadloos met de smartphone of tablet. Je downloadt de SmartPin app en krijgt direct inzicht in de pin- en andere online betalingen. Het enige dat wij nu nog betalen is 12 euro voor de telefoon en 10 euro voor SmartPin.”

Groot voordeel

Bas denkt dat met name op drukke momenten wanneer de ijsbaan open is contactloos betalen een voordeel is. “We kunnen dan veel sneller betalingen verwerken. En je kunt nu toch altijd betalen, ook als je geen geld bij je hebt. Jongeren gebruiken overal hun pinpas voor en bovendien heeft ons dorp geen pinautomaat.”

Camping

Mocht de ijsbaan deze winter niet open gaan dan kan de ijsclub in de zomer het apparaat testen. Want ’s zomers is het terrein van de ijsclub een camping. “Dan zullen zeker veel mensen via pin willen afrekenen”, stelt Bas.

Meerwaarde

Het is dus nog even afwachten wat de invoering van SmartPin IJsclub Oud-Alblas gaat opleveren. “Maar iedereen is positief. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van SmartPin en ik denk dat wij daardoor meer omzet gaan genereren.”

Follow @Allesportzaken