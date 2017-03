Deal Philips Lighting en KNLTB over LED-verlichting

Philips Lighting heeft op 27 maart jl. een samenwerking met de KNLTB bekend gemaakt. Het bedrijf wordt kennispartner van de tennisbond om clubs te adviseren over het gebruik van duurzame led-verlichting. Het 2-jarige contract voor de samenwerking wordt vandaag ondertekend bij tv Hoog-Op in Opmeer.

Philips Lighting verlicht al meer dan 50 jaar sportvelden en stadions. Het bedrijf is daarmee wereldwijd toonaangevend.

Kennispartner van de KNLTB

Erik Poel van de KNLTB: “Wij zijn blij dat wij een groot bedrijf zoals Philips Lighting aan boord krijgen als kennispartner. Het is belangrijk dat tennisverenigingen goed worden geadviseerd over innovatieve verlichting. Philips Lighting kan de tennisclubs in Nederland alles vertellen over beter licht, energiebesparing én gebruiksgemak. De samenwerking levert tennisverenigingen bovendien een extra incentive van Philips Lighting op.”

Besparing op de energiekosten

Cor van den Bosch van Philips Lighting: “De KNLTB en Philips Lighting willen beide de beste prestaties leveren. De ledverlichting van Philips is duurzaam en kwalitatief veel beter dan conventionele baanverlichting. Daarnaast helpt led clubs om aanzienlijk op de energiekosten te besparen. Tenslotte kunnen de kosten voor electra zomaar 15 tot 20% van het budget van de club uitmaken.”

Minder overlast

Van den Bosch: “Een groot voordeel van led-verlichting is dat deze direct kan worden aan- en uitgezet. Bovendien brandt deze verlichting al meteen op volle sterkte. Verder kan led-verlichting ook veel beter worden gericht zodat de omgeving minder overlast heeft van het licht. Want alle clubs willen het liefste goede vrieden blijven met de buren.”

