Elke sportclub in Den Bosch krijgt een AED

De gemeente Den Bosch gaat aan elke sportvereniging een AED, een (hart)defibrillator, beschikbaar stellen. De gemeente wil ook dat de clubs gezamenlijk worden getraind in het gebruik en onderhoud van het apparaat.

Stichting Hartveilig

Het voorstel van raadslid Patrick Leenders om dit via gezamenlijke aanschaf en plaatsing te doen, kreeg op 24 oktober de steun van alle partijen. Behalve van Rosmalens Belang. Die fractie wil eerst een inventarisatie van de al aanwezige AED’s bij verenigingen. Bovendien wil de fractie eerst een plan van de Stichting Hartveilig afwachten.

Kwetsbare clubs

Het plan van raadslid Pieter Paul Slikker om kwetsbare sportclubs in Den Bosch financieel te helpen, kreeg wel unanieme steun. Slikker moest in zijn voorstel wel schrappen dat het gaat om kwetsbare clubs ‘in zwakke wijken’. De raad is namelijk voorstander van financiële hulp aan kwetsbare clubs in de gehele gemeente.

Beslissing in januari 2018

Bij de behandeling van de nota Buitensport werd ook duidelijk dat in januari 2018 een beslissing zal worden genomen over het versneld aanleggen van kunstgrasvelden en het versneld bouwen van kleedkamers voor meisjes- en vrouwenvoetbal.

