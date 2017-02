Vv Velocitas eerste met ‘schoon’ kunstgrasveld

De Groningse vv Velocitas 1897 heeft als eerste club in Nederland een andere infill laten instrooien op haar kunstgrasvelden. De rubberkorrels zijn eraf en op het veld voor de jeugd liggen nu de milieuvriendelijke ProMax PE-korrels. De spelers houden hiermee net zoveel grip.

Het oude rubber is in twee dagen van het veld gehaald. “De ProMax korrels die er nu op liggen zijn van hetzelfde materiaal als het kunstgras. Vv Velocitas heeft daarmee de Nederlandse primeur.”

Eind vorig jaar gebeld

“De korrels liggen er sinds 7 februari op”, zegt voorzitter Sip Zwerver. “Wij werden al eind vorig jaar door de gemeente Groningen gebeld of vv Velocitas aan deze proef wilden meewerken. Dat wilden wij natuurlijk graag.”

Na een geruchtmakende TV-uitzending in oktober 2016, ontstond veel onrust over de rubberkorrels die kunstgrasvelden beter bespeelbaar maken. Deze korrels zouden schadelijk zijn voor de gezondheid. Onderzoek door het RIVM in Bilthoven naar de gezondheidsrisico’s, toonde echter aan dat sporten op rubbergranulaat veilig is.

Al voorzichtig op gespeeld

Zwerver: “Na die uitzending waren er enkele teams van vv Velocitas die niet langer op de rubberkorrels wilden spelen. Dat hebben wij als het maar even kon gerespecteerd. Maar ook na het onderzoek van RIVM bleef er nog steeds twijfel. Mede daarom wilden we graag aan deze proef deelnemen. We hebben al voorzichtig op de nieuwe korrels gespeeld en dat beviel goed.” Bij vv Velocitas ligt overigens nog steeds één kunstgrasveld met rubberkorrels.

ProMax al jaren in Duitsland

Het bedrijf FieldTurf Benelux in Gouda is de leverancier van ProMax. Het bedrijf is naar eigen zeggen wereldwijd de grootse leverancier van kunstgrasvelden. “In Duitsland zijn de velden al een aantal jaren ingestrooid met ProMax. De ervaringen zijn daar goed”, stelt Fieldturf directeur Arjan Knottnerus. “Daar loopt de discussie over het gebruik van rubberkorrels al veel langer.”

Volg je ook @Allesportzaken?