ProMax PE-infill voor kunstgrasvelden ontwikkeld

Fieldturf Benelux in Gouda heeft onlangs een kunstgrasveld opgeleverd met daarop een polyetheen (PE)-infill genaamd ProMax. Het betreft een veld dat is voorzien van het nieuwste type kunstgras FieldTurf ‘Core’ dat is ingestrooid met een door Fieldturf zelf ontwikkeld type infill.

ProMax is van hetzelfde materiaal gemaakt als de kunstgrasvezels en is een 100% recyclebaar infill. Het is vrij van zware metalen en PAK’s en voldoet volledig aan de Reach-normering voor speelgoed.

Promax klontert niet

Een groot voordeel van Promax is dat het niet kan klonteren en dat het mee kan worden omgesmolten aan het einde van de levensduur van een kunstgrasveld.

Nieuw veld Achilles ’12

Bij Achilles ’12 ligt al ruim 10 jaar een zogenaamd AKAM kunstgrasveld dat destijds is neergelegd door Arcadis. Omdat het veld was versleten moest het in het najaar van 2016 worden vervangen. Een lastig project omdat een maatwerk kunstgrasveld aangelegd moest worden maar een uitdaging voor FieldTurf Benelux.

Proeven en metingen

Rob Heusinkveld, projectleider bij FieldTurf Benelux: “Wij hebben eerder ervaring kunnen opdoen met AKAM renovaties in de gemeente Schiedam. En in opdracht van Antea Realisatie – en na meerdere proeven en metingen – kon de juiste afstemming van zand en performance infill worden bepaald.

Snel schakelen

Na de inmiddels beruchte Zembla-uitzending moest snel worden geschakeld door de gemeente Hengelo, Ingenieursbureau Sweco en FieldTurf Benelux. SBR rubberkorrels werden als performance infill geweerd. Testen met de ‘Purefill‘ kurk-infill en de nieuw ontwikkelde ‘ProMax’ PE-infill wezen uit dat beide producten bruikbaar waren. En beide producten voldeden ook aan de door de opdrachtgever gestelde prestatie-eisen.

Toch liever kurk

J&E Sports heeft de zandlaag en de infill op het veld van Achilles ’12 aangebracht. Op basis van de bekendheid in de markt, werd door de gemeente Hengelo gekozen voor Purefill. Hengelo koos voor veilig kurk maar het nieuwe ProMax zal binnen afzienbare tijd een belangrijk alternatief gaan vormen voor de huidige infills.

