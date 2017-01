Kurk infill op velden De Blokkers en Always Forward

BenW van Hoorn stelt aan de gemeenteraad voor om kunstgrasvelden vanaf 2017 met kurk in te strooien. De sportclubs vv De Blokkers en sv Always Forward die dit jaar nieuwe velden krijgen, willen dit graag. BenW stelt voor om de renovatie van het C-veld van Always Forward uit te stellen naar 2018.

Bij De Blokkers krijgen twee kunstgrasvelden. Over de verplaatsing van de Always Forward velden vanwege de ontwikkeling van het Holenkwartier, heeft Hoorn nog geen besluit genomen.

Kurk is wel duurder

In december 2016 zegde het college de gemeenteraad toe om de clubs hun voorkeur voor het infill-materiaal te vragen. Die bleek bij zowel De Blokkers als bij Always Forward naar kurk uit te gaan. BenW kan zich daarin vinden hoewel kurk wel duurder is in aanschaf en onderhoud dan rubber infill.

De velden moeten de komende jaren weer goed bespeelbaar zijn. Daarom stelt het college voor om vanaf 2017 over te stappen op deze alternatieve infill. Voor de toekomst houdt het college ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en eventueel andere infill-materialen.

Always Forward

Bij Always Forward stonden voor 2017 twee velden in de planning, het hoofdveld en het C-veld. De gemeenteraad moet nog een beslissen of de velden moeten worden verplaatst om parkeerplaatsen mogelijk te maken. Dit is misschien nodi in verband met de ontwikkeling van het Holenkwartier. BenW van Hoorn stelt daarom voor om de renovatie van dit veld uit te stellen naar 2018. Het hoofdveld kan al in 2017 worden vervangen door kunstgras want dat hoeft niet te worden verplaatst.

Na de zomerstop

Het college van Hoorn legt dit voorstel voor uitstel voor aan de raad. Het voorstel zal naar verwachting op 14 februari besproken worden in de raadscommissie en op 7 maart in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, spelen de clubs al na de zomerstop van 2017 op kurk ingestrooide velden.

