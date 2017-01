Voetbalamateurs pikken puntenaftrek KNVB niet

Veertien amateurclubs in de 2e en 3e divisie krijgen van de KNVB puntenaftrek omdat zij niet aan de licentie eisen voldoen. De clubs zijn samen in beroep gegaan tegen de beslissing van de licentie-commissie van de KNVB. Zij stappen naar de rechter als zij hun zaak bij de voetbalbond definitief verliezen.

Het Amsterdamse AFC spreekt bij monde van voorzitter Ad Westerhof van een onverkwikkelijke zaak waaraan snel een eind moet komen.

Uitspraak beroepscommissie over puntenaftrek

De puntenaftrek is pas een feit nadat de beroepscommissie een uitspraak heeft gedaan. “Mocht ook dat voor AFC negatief uitpakken, dan wordt een gang naar de rechter sterk overwogen”, aldus Westerhof. “Dat zullen wij dan tezamen met de andere gestrafte clubs doen.”

Te strenge licentie-eisen

Harkemase Boys voorzitter Albertus Boonstra staat er versteld van dat de licentiecommissie echt punten in minder wil brengen. “Het is voor ons financieel niet te doen om drie spelers onder contract te nemen”, stelt Boonstra.

Juliana ’31 uit Malden geeft aan hetzelfde probleem te hebben en ook geen onverantwoorde risico’s te willen nemen. “De strenge eisen van de KNVB hebben in het verleden al diverse clubs de kop hebben gekost.”

Bedreiging voor de continuïteit

“Deze licentie-eis vormt een directe bedreiging voor de integriteit en continuïteit van onze vereniging. Harkemase Boys heeft ook bezwaren tegen de manier waarop de besluiten tot stand zijn gekomen. De voetbalbond moet niet clubs in de tweede en derde divisie dwingen om minstens drie spelers onder contract te nemen.”

Voorwaarden

Quick ’20 uit Oldenzaal geeft aan dat de club niet aan de eisen zal voldoen. “Het probleem is niet die drie spelers. Het gaat om de voorwaarden in de contracten”, aldus voorzitter Gerard Heskamp. De eis is dat de clubs drie spelers een contract moeten aanbieden van minimaal twaalf uur tegen een minimumloon. Dat is ook voor ons een te groot risico.”

