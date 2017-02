Staatssecretaris voor Sport met daadkracht en een budget

“Premier Rutte maakt zich zorgen over de ‘Nederlandse verenigingsstructuur’. Circa 70% van de amateurvoetbalclubs zou in financiële nood verkeren. Hij wil van Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB amateurvoetbal, weten wat de overheid kan doen om te helpen.”

Premier Rutte wil ook weten wat de clubs en de KNVB doen aan de teruglopende ledentallen. En aan het groeiende tekort aan vrijwilligers, bestuursleden, trainers en sponsors.

Is dit gemeend?

Van der Zee knipperde even met z’n ogen en vroeg zich af of hij in de maling werd genomen. “Is dit gemeend of is de vraag een onderdeel van de verkiezingscampagne?” Na enige aarzeling liet hij zijn terughoudendheid varen. In het belang van het voetbal moest hij deze zeldzame kans voor open doel verzilveren.

“Geachte heer Rutte, goed om te lezen dat u de amateursport zo’n warm hart toedraagt. En eerlijk, wij kunnen wel wat hulp gebruiken. U schrijft dat 2.000 voetbalverenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dat getal komt mij niet bekend voor.”

De praktijk is anders

“Veel mensen doen er alles aan om de clubs gezond en aantrekkelijk te houden voor jongere generaties. Daarbij probeert de KNVB, vaak tegen de stroom in, te helpen. De politiek zegt wel dat sport belangrijk is voor de samenleving, maar in de praktijk merken wij daar niet zoveel van. Wij worden eerder doorlopend geconfronteerd met hogere kosten en nieuwe regels.”

Staatssecretaris voor Sport

“Wij zijn toe aan een staatssecretaris voor Sport. Iemand met een missie, daadkracht en budget. De unieke verenigingsstructuur zoals u die beschrijft in uw mail, wordt door de overheid nog niet gezien als een gezondheidsinvestering. Ik ben daarom blij met uw bericht want betrokkenheid bij de sport vanuit het kabinet hebben we gemist. Vanuit het politieke topbestuur hadden wij veel meer verwacht.

Een echte sportambassadeur

Omdat sport van onschatbare waarde is, zou deze centraal moeten staan in het regeringsbeleid. Wij missen een echte sportambassadeur, iemand die op het hoogste politieke niveau voor sport verantwoordelijk wordt, een staatssecretaris voor Sport. Bent u daarvoor te porren?

