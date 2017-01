Derde divisie zondag clubs op de barricades

Er dreigt een opstand in de derde divisie van het zondagvoetbal. De KNVB heeft de clubs in deze divisie die niet minimaal drie spelers onder contract hebben, te verstaan gegeven dat hen 3 punten vermindering te wachten staat als zij niet voor 13 januari aan die licentie-eis voldoen.

De helft van de 18 clubs uit de Derde divisie heeft zich verenigd en keert zich tegen deze eis. Zij willen dat de voetbalbond de eis om voetballers onder contract te nemen laat vallen.

Piramidale opbouw

Om spelers beter te laten doorstromen is tussen de Jupiler League en de Derde Divisie, een Tweede Divisie gecreëerd. Hiermee wordt een ‘piramidale opbouw’ gerealiseerd met twee Derde Divisies (zaterdag en zondag). KNVB-directeur Bert van Oostveen wil hiermee de scheiding tussen het amateur- en het betaald voetbal wegnemen. Hierdoor zou de doorstroming van talent naar de top eenvoudiger moeten worden.

Minimaal 3 spelers onder contract

Van de KNVB moet elke club in de derde divisie dit seizoen drie spelers onder contract nemen. En in seizoen 2017/2018 moeten dat er zes zijn. Lianne Mulder, secretaris van het Maldense Juliana’31, zegt dat haar club geen enkele speler onder contract zal nemen.

Opleggen van een sanctie

De KNVB stelt dat de voorwaarden op democratische wijze tot stand zijn gekomen. “En de regels kunnen niet tijdens de wedstrijd ineens worden aangepast. Zodra voetbalclubs niet aan de eisen voldoen, zal de licentiecommissie een straf opleggen.” Om te beginnen het drie punten in mindering brengen op de ranglijst.

Licentie intrekken

Vanuit de Tweede Divisie heeft AFC in Amsterdam al laten weten niet op deze eis van de KNVB in te gaan. Net als Juliana’31, Westlandia, OJC Rosmalen, Dongen, BeQuick 1887, JVC Cuijk, HBS, EVV en Hercules uit Utrecht. Als zij in hun weigering blijven volharden, dan kan in het uiterste geval hun licentie worden ingetrokken.

