ABN AMRO rapport: behoefte gezonder kantine-aanbod

Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, steeg van 56% in 2013 naar bijna 61% in 2016. Met een stabiel ledental van ruim 5 miljoen, handhaven de sportclubs zich behoorlijk. Wel stelt ABN AMRO in een brancherapport vast dat sprake is van een individualisering van de sportbeleving.

Bijna de helft van de potentiële sporters staat open voor mogelijkheden om weer te gaan sporten, op voorwaarde echter dat sportverenigingen beter inspelen op hun behoeftes.

Meer sporten op flexibelere tijden

ABN AMRO verwacht dat het aantal verenigingen dat meerdere sporten, flexibelere openingstijden en nieuwe wedstrijdvormen gaat aanbieden, zal groeien. Jonge sporters zullen steeds vaker laagdrempelig gaan kennismaken met – andere – sporten waardoor zij langer aan de club verbonden kunnen blijven.

Professionele begeleiding

ABN AMRO benadrukt het belang van professionele begeleiding om sporters beter te binden. Goede en enthousiaste trainers moeten worden gekoesterd, bijvoorbeeld door hen opleidingen te laten volgen zodat zij ook voedingsadviezen kunnen geven en daarmee hun toegevoegde waarde tijdens en na het sporten kunnen vergroten.

Ook kunnen clubs leden stimuleren door een beroep doen op topsporters. Zo’n 40% van de actieve sporters voelt zich door inspirerende voorbeelden geprikkeld om te blijven sporten. Voor 20% van de potentiële sporters geldt dat dit reden kan zijn om (opnieuw) in te stapen.

ABN AMRO adviseert een gezonder kantine-aanbod

De sportkantine is voor sportclubs een belangrijke inkomstenbron. ABN AMRO stelt echter vast dat het aanbod onvoldoende aansluit op de vraag en dat ruim een derde van de bezoekers vindt dat er te veel fastfood en energiedrankjes worden aangeboden, en te weinig verse sappen en gezonde snacks. Sportkantines moeten beter op de veranderende behoefte inspelen, zowel binnen als met gezonde snacks ‘langs de lijn’.

Merchandise-omzet

Volgens ABN AMRO biedt het aanbieden van merchandise omzetkansen. Denk hierbij niet alleen aan sportkleding en technische hulpmiddelen maar ook aan boekjes en kinderspeelgoed die de ‘merkwaarde’ van de club verhogen. Een winkelervaring bij een attractiepark of museum levert al snel twee tot drie euro extra omzet per bezoeker op.

