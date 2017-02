Taakstraf bij de NBB vervanging van een geldboete?

De Tucht- en Geschillen Commissie (TGC) van de NBB deelde onlangs voor het eerst een taakstraf uit in plaats van een geldboete. BV Oegstgeest kreeg als sanctie opgelegd om twee trainingen uit het programma ‘Samen naar een Veiliger Sportklimaat‘ te volgen.

Gaat de tuchtcommissie van de NBB deze soort taakstraffen vaker opleggen? En als dat zo is, is deelname aan zo’n programma dan wel zinvol?

TGC bewaakt de orde

Een coach en ouders zouden zich bij BV Oegstgeest hebben misdragen tijdens een jeugdwedstrijd. TGC-voorzitter Paul Bokern: “De TGC bewaakt de orde binnen de NBB. Meestal komt een overtreding via scheidsrechters bij ons binnen. De zaak rond BV Oegstgeest werd echter door het bondsbestuur bij ons aanhangig gemaakt.”

Reglementen aanpassen voor taakstraf

BV Oegstgeest is de eerste club die de trajecten Lang leve de sportouder en Sportief Coachen moet gaan volgen. “Inmiddels bekijkt de TGC of deze taakstraf ook bij een andere vereniging effectief kan zijn. Binnen de NBB is een discussie gevoerd over alternatieve straffen. Als blijkt dat taakstraffen werken, zullen de reglementen moeten worden aangepast.”

Positief opgepakt

Marieke Bosch, secretaris BV Oegstgeest: “Wij hebben deze taakstraf zo positief mogelijk opgepakt en van deze zaak geleerd. Onze vereniging wil te allen tijde een veilig sportklimaat bieden en daar hard aan werken. Onze coach heeft na het traject Sportief Coachen nagepraat met de trainer en dat leverde waardevolle inzichten op.”

Nadenken is het gewenste effect

TGC-kernlid Johan Smulders: “Het zou mooier zijn geweest als de clubs de zaak zelf hadden opgelost.” Hij doet alle clubs een aanbeveling. “Wij zijn na een klacht altijd benieuwd naar de maatregelen die een clubbestuur neemt. De TGC legt bij voorkeur geen boete op maar ziet liever dat het een taakstraf tot nadenken heeft gestemd. Dat is voor ons uiteindelijk het gewenste effect van een opgelegde straf.”

