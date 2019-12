Verwijderen van asbestdaken dilemma voor sportclubs

Het verwijderen van asbestdaken hangt al jaren boven de sportmarkt. Het verbod op dit type daken is van de baan, maar het is niet gezegd dat zij mogen blijven liggen. Verwijdering heeft namelijk nog steeds prioriteit.

De overheid stelt een fonds in waaruit particulieren een lening kunnen krijgen. Dat geld kunnen zij dan gebruiken voor het verwijderen van asbestdaken.

Niet voor sportclubs

Maar dat fonds is er alleen voor huiseigenaren en niet voor sportclubs. Voor de clubs is er dus niet echt een stimulans om een asbestdak te laten weghalen. Zij vallen financieel eigenlijk tussen de wal en het schip. Zij moeten wel de kosten maken om zo’n dak te verwijderen maar hulp daarbij gaat aan de clubs voorbij.

Probleem met verzekeren

Het is voor clubs straks minder makkelijk om een accommodatie te verzekeren waar een asbestdak op ligt. Verzekeraars gaan de dekking voor een pand met zo’n dak mogelijk (gedeeltelijk) uitsluiten. En wat als leden of bezoekers die met asbest in aanraking kwamen, de club aansprakelijk stellen?

Een club zou kunnen besluiten om een asbestdak er dan maar zelf af te halen. Zij roepen wat leden bij elkaar, trekken hen een plastic pak aan en gaan aan de slag. Dat mag echter alleen in bepaalde gevallen en met toestemming van de gemeente.

Een club moet dan wel via het omgevingsloket toestemming vragen om zelf te mogen verwijderen. Een bestuur dat de regels niet volgt, kan een boete oplopen. En als het echt tegen zit zelfs een vervolging.

Regelgeving verwijderen van asbestdaken

TNO stelde onlangs dat de maatregelen rond het verwijderen van asbestdaken iets te zwaar zijn. Misschien versoepelt de overheid de regels wat en mogen clubs asbest uit de laagste risicoklasse (pagina’s 8 en 9) straks zelf verwijderen. Of dat laten doen door een ‘gewone’ aannemer.

Thijs van der Weijde, jurist bij DAS, durft niet te zeggen of sportclubs moeten wachten op soepelere wetgeving. “Ik adviseer clubs om in Den Haag te gaan lobbyen om het stimuleringsfonds ook voor sportclubs open te krijgen. Want wij willen toch allemaal een veilige en gezonde sportomgeving?”

