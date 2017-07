Het opleggen van verplichtingen aan leden

Een club sluit een contract altijd voor zichzelf en niet namens haar leden. En de verplichtingen die in het contract staan, die binden de leden meteen. Aanvaarding door de leden afzonderlijk is niet nodig.



Een vereniging wil leden soms verplichtingen opleggen. Als dat verplichtingen binnen een club betreffen, dan moeten deze in de statuten worden opgenomen.

Bevoegdheid in statuten

De bevoegdheid om ledencontracten met verplichtingen af te sluiten moet in de clubstatuten staan. Deze kunnen voorwaarden bevatten waaronder de verplichting mag worden aangegaan zoals goedkeuring door de ledenraad, bondsraad of een algemene vergadering. Maar wordt er een overeenkomst gesloten zonder dat aan de statutaire voorwaarden is voldaan, dan worden niet de leden maar de vereniging zelf gebonden.

Judobond

Zo wilde de judo bond haar leden verplichten om tijdens wedstrijden judopakken van de bondssponsor te dragen. Maar de leden gaven de voorkeur aan de pakken van hun eigen sponsor. De bond bleek over het dragen van de pakken van de bondssponsor te hebben besloten zonder goedkeuring van de bondsraad. Die eis stond in de statuten dus bleken de leden niet gebonden.

Ledencontracten

Veel voorkomende ledencontracten met verplichtingen zijn:

– een deal met een sponsor waarbij de clubleden verplicht zijn om de naam van de sponsor op de kleding te dragen of promotiewerk voor de sponsor moeten verrichten;

– federaties die alleen verenigingen en geen natuurlijke personen als lid hebben. Met het ledencontract worden de leden gebonden aan de statuten en reglementen;

– internationale (sport)bonden die hun regels van toepassing willen verklaren op de (natuurlijke) leden van een nationale bond. Deze leden zijn vaak geen direct lid van de internationale bond.

Oneens met verplichtingen

Een lid dat het met een verplichting niet eens is, kan het lidmaatschap opzeggen. Maar vaak is dat niet voldoende of zelfs niet wenselijk. Soms zijn leden hier namelijk van afhankelijk, bijvoorbeeld voor wedstrijddeelname. Een verzekeringsmaatschappij zou behandelingen eventueel niet meer kunnen vergoeden. Leden kunnen dan alleen nog naar de rechter stappen.

Maatwerkcontract

Een ledencontract is altijd maatwerk en moet gesloten worden met juridische kennis. Vaak moet er namelijk ‘hogere’ regelgeving van toepassing worden verklaard. Laat bij twijfel over de rechtsgeldig, een overeenkomst en de statuten altijd door een specialist beoordelen.

