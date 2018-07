Veroordeelde zaak Nieuwenhuizen vecht uitzetting aan

Een veroordeelde in zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen vecht zijn uitzetting naar Marokko aan. Nieuwenhuizen overleed in 2012 nadat jonge spelers hem hadden geschopt.

Eén van de mannen die veroordeeld is voor de dood van Nieuwenhuizen, vecht nu zijn uitzetting naar Marokko aan. De 22-jarige man raakt mogelijk zijn verblijfsvergunning kwijt.

Uitzetting en inreisverbod

De man werd eerder o.m. veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere in 2012. Hij maakte bij de rechter in Amsterdam bezwaar tegen zijn uitzetting naar Marokko en tegen een inreisverbod voor Nederland.

Marokkaanse nationaliteit

De man is in Nederland geboren en getogen maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft hem daarom twee jaar geleden verteld dat zijn verblijfsvergunning niet zou worden verlengd. Ook zou hij een inreisverbod voor Nederland krijgen van tien jaar.

Niet genoeg begeleiding

Op zijn strafblad staan meerdere misdrijven. Zijn advocaat, Marjon Peeters, geeft aan dat de man veel heeft meegemaakt. Hij zou na zijn veroordeling bovendien onvoldoende begeleiding hebben gehad. Bij een recente veroordeling zag de rechtbank zijn toekomst somber in.

“Hij heeft geprobeerd uit het milieu te komen waarin hij is opgegroeid. Hij ziet niet in dat sommige acties niet handig zijn. Als je beoordeelt waar hij vandaan komt, dan ben ik juist heel trots op hem”, stelt Peeters.

Geen geld

De man is in Nederland geboren en getogen maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit. Peeters: “Zijn moeder had geen geld om een Nederlands paspoort voor hem aan te vragen. Als dat wel was gebeurd, dan hadden we deze zaak niet gehad.”

Twee jaar geleden raakte een Marokkaanse man, die 40 jaar in Nederland was, zijn verblijfsvergunning ook al kwijt. Maar uitzetten naar Marokko is ingewikkeld want de autoriteiten in dat land werken vaak niet mee aan gedwongen terugkeer.

