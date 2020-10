Grensoverschrijdend gedrag badmeester gemeld

Bij de politie in Wezep is een tweede melding gedaan over de bij zwembad De Veldkamp weggestuurde badmeester. De man is medio september al op non-actief gesteld na een melding over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Ouders die hun kind in Wezep naar zwemles laten gaan, maken zich intussen zorgen. Die hebben zij vooral omdat zij verstoken zijn van informatie over deze zaak.

Zwembad De Veldkamp

De badmeester is al op 14 september op non-actief gesteld wegens ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Hij gaf zwemles in zwembad De Veldkamp, maar ook in Kampen. De meldingen hebben uitsluitend betrekking op De Veldkamp.

Pas na publicaties in de Stentor kwam exploitant Sportfondsen Nederland met een kort bericht voor de ouders. Daarin stond dat het bedrijf de meldingen “uiteraard zeer serieus neemt en de politie heeft ingeschakeld. Maar sinds 21 september is het stil.

Inmiddels is door de ouders van twee andere zwemleerlingen melding gedaan over de badmeester. “Wij onderzoeken deze meldingen”, politiewoordvoerder Ellen Prummel. “Wij bekijken of er bewijs is van aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor ondervragen wij o.a. getuigen.”

Onrust door grensoverschrijdend gedrag

Bij de ouders neemt de onrust over deze kwestie flink toe. Met name omdat zij niets van Sportfondsen Nederland of van het zwembad horen. “Ik ben bang dat ze de zaak in de doofpot stoppen en denken dat het vanzelf wel weer over waait.”

Sportfondsen Nederland wil vragen van de Stentor niet beantwoorden. Woordvoerder Arja van der Meulen van het bedrijf laat het bij een korte verklaring per email. “Wij communiceren niet via de media, de woordvoering hierover verloopt via de politie.”

Zwembad in Friesland

De badmeester vertrok twee jaar geleden na een geschil, bij een zwembad in Friesland. Dat vertrek lijkt niets te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Daarna werkte de badmeester kort bij een ander Fries zwembad dat zijn tijdelijke contract niet verlengde.

Woordvoerder Marjolein van Tiggelen van de NRZ stelt dat aangesloten baden altijd een VOG moeten vragen als ze iemand in dienst nemen. “Als iemand veroordeeld is geweest voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, krijgt deze persoon geen VOG meer. Een zwembad kan hem of haar dan ook niet meer aannemen.”

