Van Vollenhoven: Centraal meldpunt seksueel misbruik

“Er zou een centraal meldpunt seksueel misbruik in de sport moeten komen”, zegt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp.

”Een slachtoffer moet misbruik veilig en betrouwbaar kunnen melden”, aldus Van Vollenhoven. “Daarvoor moet centraal een vertrouwd punt worden ingericht.”

Vertrouwen op een goede behandeling

Volgens Van Vollenhoven moet zo’n centraal meldpunt seksueel misbruik worden bemenst met professionals. “Zij weten hoe zij een melding moeten aannemen. Slachtoffers zouden dan weten dat hun melding goed terecht komt en dat zij kunnen vertrouwen op een goede behandeling van hun melding.”

Niet voor iedereen

Van Vollenhoven is geen voorstander van een meldplicht voor iedereen die weet heeft van seksuele intimidatie of misbruik in de sport. Dit is een van de aanbevelingen in een rapport van oud-minister Klaas de Vries, dat eind 2017 verscheen.

De commissie De Vries deed in dat jaar onderzoek naar seksueel gerelateerde misstanden in de sport, op verzoek van NOC*NSF.

Onder het kleed

Volgens Van Vollenhoven zijn mensen bij clubs doorgaans niet opgeleid om meldingen van seksueel misbruik te begeleiden. “Bovendien”, zo zegt hij, “bestaat het risico dat zulke meldingen onder het kleed worden geveegd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren vanwege relaties binnen zo’n club.”

Handen ineen

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers en Van Vollenhoven hebben de handen ineen geslagen om oplossingen te vinden voor het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Want alle aandacht voor dit onderwerp is belangrijk”, stelt Olfers. “En niet alleen omdat nu al geruime tijd bekend is dat er sprake is van grote aantallen slachtoffers.”

Hoorzitting

In de Tweede Kamer wordt op 12 maart een hoorzitting gehouden waarin het rapport van commissie De Vries wordt besproken. Van Vollenhoven opperde al eerder de inrichting van een Centraal meldpunt seksueel misbruik. Dat voorstel werd toen afgewezen maar hij hoopt dat dit nu wel door de politiek wordt omarmd.

